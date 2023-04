Ердоган анулира изявите си след стомашна болест

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган отмени планираните си изяви по време на предизборната кампания по нареждане на лекаря, след като е получил стомашно заболяване, предаде АФП.

Съобщението на 69-годишния лидер дойде по-малко от три седмици преди провеждането на изборите в Турция, които се смятат за най-важните в нейната постосманска ера.

"Днес ще си почивам у дома по съвет на лекарите ни", заяви Ердоган в официалния си акаунт в Twitter.

