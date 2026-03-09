Експлозия синагога в белгийския град Лиеж

Е ксплозия е избухнала тази нощ пред синагога в град Лиеж, в източната част на Белгия. Причините все още се изясняват, съобщи полицията, която уточни, че няма ранени и "са нанесени само материални щети", предаде Франс прес.

Експлозията е избухнала малко преди 04:00 часа пред синагогата на улица "Леон Фредерик" в Лиеж, прозорците на отсрещните сгради са били изпочупени, уточни говорител на полицията в Лиеж. Районът беше отцепен за първоначалното разследване.

Синагогата, построена през 1899 г., е и музей, в който са изложени различни предмети, свързани с религията и историята на еврейската общност в Лиеж, се казва на уебсайта ѝ.

Кметът на белгийския град Лиеж Вили Демейер определи взрива като "изключително брутална проява на антисемитизъм", предаде ДПА.

"Кметът и общинският съвет категорично осъждат този изключително брутален акт на антисемитизъм, който противоречи на традицията на Лиеж на уважение към другите", заяви кметът. "Не може да става въпрос за внасяне на външни конфликти в нашия град", добави Демейер, намеквайки за войната, започната от Израел и САЩ срещу Иран.

Ив Ошкински, председател на Комитета на еврейските организации в Белгия, заяви пред Белга, че експлозията е "изключително тревожна, сериозна и обезпокоителна антисемитска проява".