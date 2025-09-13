Експлозия по жп линия в Русия уби двама

П ри детонация на взривно устройство върху участък от железопътна линия в западната руска Орловска област загинаха двама души, а друг беше ранен, предаде АФП, цитирайки областния губернатор.

Инцидентът е станал, докато служители извършвали проверка на релсовия път.

„За съжаление, двама души бяха убити, а един е ранен“, написа губернаторът Андрей Кличков в Телеграм.

Той не посочи самоличността на загиналите, но губернаторът на съседната Курска област заяви, че става дума за офицери от руската национална гвардия.

Железопътната мрежа на Русия многократно е била разтърсвана от дерайлирания, експлозии и пожари, за които властите обвиняват украински саботаж.

Киев обикновено не поема отговорност, но често приветства подобни атаки, като твърди, че Русия използва жп мрежата за доставка на войски и горива за силите си, воюващи в Украйна.

Експлозията е забавила най-малко 10 влака, пътуващи към и от южна Русия, съобщиха от московската жп служба.