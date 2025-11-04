ЕК представя доклада за готовността на страните кандидатки за членство в ЕС

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Е вропейската комисия представя днес Годишния си доклад за готовността на страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз. Страните от Западните Балкани от години полагат усилия по пътя си към евроинтеграцията, съобщи NOVA.

Според източници, цитирани от изданието „Политико”, най-положителна ще е оценката за напредъка на Черна гора и Албания. В другата крайност се нареждат Сърбия, Северна Македония и Грузия, за които оценката се очаква да бъде най-критична.

По отношение на Украйна оценката на Брюксел е, че страната показва забележителна ангажираност към присъединяването си, но трябва да обърне последните негативни тенденции в борбата с корупцията и да ускори реформите в областта на правовата държава.