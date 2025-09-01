Свят

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

Смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневие

1 септември 2025, 16:38
Е вропейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщиха говорителите на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен.

По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса.

"Може да потвърдим, че действително е имало GPS смущения, но самолетът е кацнал безопасно в България. Българските власти ни информираха, че подозират умишлена намеса от страна на Русия", каза Подеста пред журналисти в Брюксел. Тя подчерта, че подобни действия са част от враждебното поведение на Москва, към което ЕС вече е привикнал, но те само засилват ангажимента на ЕС към укрепване на отбранителните способности и подкрепата за Украйна.

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

"Този инцидент подчертава неотложността на посещенията на председателката на ЕК, които в момента обхващат седем страни, включително България. Тя лично се запознава с предизвикателствата, пред които са изправени нашите източни партньори", допълни Подеста.

Самолетът, използван за пътуването, е изпълнявал чартърен полет и не се е наложило отклоняване на маршрута, тъй като е кацнал в предвидения град. На въпрос дали именно самолетът на председателя е бил целта на смущенията, Подеста отговори, че това е въпрос, който следва да бъде отправен към българските власти и, ако се потвърди, към Русия.

По темата се изказа и Анна-Кайса Иконен, която подчерта, че смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневие в Източна Европа.

МС потвърди инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

"ЕС е сред най-засегнатите региони в световен мащаб. През юни 13 държави членки изпратиха писмо до ЕК, с което изразиха сериозно безпокойство и призоваха за действия", подчерта Иконен. Според нея проблемът има сериозни последствия не само за авиацията, но и за морския транспорт и икономиката като цяло.

ЕК вече работи по специален план за защита на авиацията в сътрудничество с Агенцията за авиационна безопасност (EASA) на Европейския съюз и ЕВРОКОНТРОЛ (Eurocontrol) за националните въздушни навигационни служби и производителите от бранша.

"Сътрудничеството между държавите членки, обменът на информация и координацията са от ключово значение в такива случаи", посочи Иконен

ЕК вече е наложила санкции на няколко компании и лица, които са били замесени в дейности, свързани с смущения на GPS сигнали, включително такива, за които има подозрения, че произхождат от Русия. На въпрос от журналист дали Европейската комисия ще търси отговорност на Русия чрез Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), Иконен потвърди, че ЕС съдейства на глобален план по темата, изготвян от ИКАО.

"Това не е само проблем на ЕС. Участваме активно в разработването на глобален план чрез ИКАО. Що се отнася до бъдещи санкции - те остават в правомощията на държавите членки, но ние вече сме предприели конкретни стъпки в рамките на нашите компетенции", поясни Иконен.

ЕК работи в отговор на увеличаващите се сигнали за GPS смущения. Този план ще включва конкретни мерки, които да повишат устойчивостта на ЕС срещу подобни заплахи, включително повишаване на капацитета на навигационната система "Галилео" за мониторинг и ранно предупреждение.

Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното откриване, заяви днес европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
