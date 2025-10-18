Свят

S&P понижи кредитния рейтинг на Франция заради политическа нестабилност

Така вече Франция е загубила рейтинг от ниво АА в две от трите големи кредитни агенции

18 октомври 2025, 13:58
S&P понижи кредитния рейтинг на Франция заради политическа нестабилност
Източник: IStock

М еждународната рейтингова агенция "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) изненадващо понижи кредитния рейтинг на Франция с една степен – от "AA-/A-1+" на "A+/A-1", предупреждавайки, че политическата нестабилност в страната застрашава усилията на правителството за намаляване на бюджетния дефицит, предаде Ройтерс.

Обикновено агенциите правят ревизии на рейтингите според предварително определен график, но според "Ес енд Пи" последните събития във Франция налагат извънредна актуализация. През изминалата седмица премиерът Себастиен Льокорню обяви замразяване на непопулярната пенсионна реформа от 2023 г. и оцеля при два вотa на недоверие в парламента.

"Очакваме несигурността в политиката да се отрази негативно на инвестиционната активност и частното потребление, а оттам и на икономическия растеж", се посочва в изявление на рейтинговата агенция.

Преди малко повече от месец друга рейтингова агенция - "Фич" (Fitch Rateings) - също понижи с една степен оценката си за втората по големина икономика в еврозоната. 

Така вече Франция е загубила рейтинг от ниво АА в две от трите големи кредитни агенции, което потенциално би принудило някои фондове със затегнати строги инвестиционни критерии да продават облигациите на страната.

За да си осигури подкрепа от социалистите, правителството е отстъпило от една от ключовите реформи на президента Еманюел Макрон, с което си е осигурило временно оцеляване. Предложеният от Льокорню бюджет за 2026 г. предстои да бъде разглеждан от френския парламент от понеделник, като се очакват остри дебати, допълва Ройтерс.

Понижиха кредитния рейтинг на Франция

Финансовият министър Ролан Лескюр заяви в отговор на понижението, че е "колективна отговорност" на правителството и парламента да приемат бюджета до края на годината, за да се гарантира постигане на дефицит под 3 на сто от БВП до 2029 г., в съответствие с правилата на ЕС.

Според "Ес енд Пи Глоубъл" приемането на бюджета би осигурило по-голяма яснота относно управлението на нарастващия дълг, който агенцията прогнозира да достигне 121 на сто от БВП през 2028 г. при очаквани 112 на сто в края на 2024 г.

Въпреки това, от агенцията подчертават, че несигурността около публичните финанси остава висока преди президентските избори през 2027 г. Перспективата на рейтинга е променена от "негативна" на "стабилна".

Източник: БТА, Спас Стамболски    
Ес енд Пи Глоубъл Франция Кредитен рейтинг Политическа нестабилност Бюджетен дефицит Икономически растеж Пенсионна реформа Държавен дълг Еврозона Фич
