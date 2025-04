Египет лиши от гражданство мъж, бил се за Русия

Е гипетското правителство лиши от гражданство 22-годишен мъж от южната област Луксор, заради участието му на страната на Русия във войната срещу Украйна, съобщи в. „Ал Ахрам”, цитиран от агенция БТА.

В официалния указ, публикуван в държавния вестник на Египет, се посочва, че Мохамед Радуан ал Сенуси от село Ал Марис, област Луксор, е

лишен от египетско гражданство след придобиването на чуждо гражданство и включването му в армията на чужда държава.

Ал Сенуси заминава за Русия през 2021 г., за да следва медицина, привлечен от ниските изисквания за прием в сравнение с университетите в Египет. Първоначално той поддържа постоянна връзка със семейството си, но внезапно комуникацията спира, а близките му откриват, че се е присъединил към руската армия, за да воюва срещу Украйна.

През февруари тази година украинският създател на съдържание Дмитро Карпенко, който публикува интервюта с военнопленници в каналите си в социалните мрежи, представя интервю с Ал Сенуси. От разговора става ясно, че египтянинът е бил пленен от украинските въоръжени сили дни, след като е бил изпратен на фронта. По време на едночасовото интервю водещият се свързва с майката на Ал Сенуси.

