К итай каза в сряда, че работи с украинците, за да провери съобщенията, че двама китайски граждани са били заловени, биейки се за руската армия в района на Донецк в Украйна, съобщи „Нюзуик“ (Newsweek).

Украинският президент Володимир

Зеленски каза във вторник, че неговите сили са заловили двамата китайци и че Киев търси официален отговор от Пекин.

Това беше рядка намеса от страна на украинския лидер, който се опитваше да държи Китай настрана от началото на войната с надеждата, че президентът Си Дзинпин може да помогне за ограничаването на руския си колега Владимир Путин.

Zelensky pointed out an important difference between the participation of DPRK and Chinese soldiers in the war against Ukraine.

The North Koreans were in the Kursk region, while the Chinese were directly on Ukrainian territory. pic.twitter.com/wDyyNGn9T4