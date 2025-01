С евернокорейските войски изглежда са се изтеглили временно от фронтовата линия в Русия, след като претърпели тежки загуби, заяви командир на украинските специални части пред Sky News. Командирът, известен с кодовото име "Пулс", отбеляза, че войниците на Ким Чен Ун вероятно са анализирали грешките си от първоначалните кървави сблъсъци с украинските сили, като са се погрижили за ранените си или чакат подкрепления.

"Мисля, че скоро ще се върнат", заяви той, говорейки в тайна база в Североизточна Украйна. Интервюта с украински войници разкриха интересни подробности за тактиките на севернокорейците от момента, в който пристигнали на бойното поле в руския регион Курск миналия месец. Сред тях са:

Други наблюдения включват лоша координация между севернокорейските и руските сили, предизвикана от езиковата бариера. Един войник съобщава, че севернокорейците случайно атакували руски позиции, докато други твърдят, че, макар да понесли загуби при щурмове на украинските позиции, руските войски не успявали да извлекат полза от тези действия.

Пулс отбеляза, че севернокорейците разполагат с по-добро оборудване от много руснаци, включително модерни пушки и униформи, но не и с тежка броня. Те се движат пеша и използват бъгита за голф, за да транспортират боеприпаси.

"Всички те бяха гладко избръснати и перфектно поддържани, като модели", добави Пулс. "Всеки един – без бради, неподдържана коса или бръснати глави... беше трудно да се определи възрастта им. Всички изглеждаха между 25 и 35, може би до 40."

