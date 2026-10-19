Свят

Четирима загинали и 39 ранени при пожарa във военна база в Канада

Огънят е тръгнал от тлееща суха трева и се е разпространил бързо заради силни ветрове със скорост около 100 км/ч

Василена Василева Василена Василева

19 октомври 2026, 07:18
Четирима загинали и 39 ранени при пожарa във военна база в Канада
Източник: iStock Photos

Н ай-малко четирима канадски военнослужещи загинаха, а 19 остават в критично състояние след пожар във военната база „Уейнрайт“ в провинция Алберта. Огънят е започнал от тлееща суха трева в тренировъчна зона, където военни са провеждали учения, съобщиха канадски представители, цитирани от "Ройтерс".

Трагедия в Канада - пожар във военна база, загинали

Общо 39 души са били хоспитализирани след пожара, избухнал в събота следобед. Ветрове със скорост около 100 км/ч са допринесли за бързото разпространение на пламъците.

Генерал-майор Уейд Рътланд определи случилото се като "необичайно събитие", развило се изключително бързо.

"Със сигурност никога не съм виждал нещо подобно", заяви Рътланд, командир на Първа канадска дивизия, базирана в Едмънтън, на около 210 км западно от военния обект.

По-рано канадският премиер Марк Карни определи пожара като една от най-тежките трагедии в мирно време за въоръжените сили на страната на нейна територия.

"Нацията скърби за смелите членове на нашите въоръжени сили, които загубихме", заяви Карни. Той съобщи, че е разпоредил знамената на федералните сгради в цялата страна да бъдат спуснати наполовина в знак на почит към загиналите.

Министърът на отбраната Дейвид Макгинти заяви, че ще посети района, за да се запознае със ситуацията.

Във военната база се намира Канадският център за маневрена подготовка, където се провеждат тактически тренировки и учения на армията. По думите на Карни сред пострадалите има военнослужещи от различни бази в страната.

Военни и цивилни пожарникари са се борили с огъня през цялата нощ при изключително тежки условия, посочи премиерът.

От общината на град Уейнрайт, разположен непосредствено северно от базата, съобщиха в социалните мрежи, че пламъците са преминали през оградата на военния обект и са навлезли в съседна зона. Към момента не са издавани заповеди за евакуация, а според местните власти не се очаква пожарът да се разпространи извън очертанията си.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Виктор Турмаков    
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