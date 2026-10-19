Руски удар уби жена в Киев, повредени са метростанция и жилищен блок

Р уски въздушен удар уби жена в Киев през изминалата нощ и нанесе щети на метростанция на левия бряг на украинската столица и на 25-етажна жилищна сграда. Това съобщи кметът на града Виталий Кличко в приложението Telegram, цитиран от "Ройтерс".

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При атаката са били засегнати и нежилищни сгради, както и медицинско заведение. Още трима души са ранени, посочи Кличко.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че след кратко прекъсване САЩ са възобновили споделянето на критично важна разузнавателна информация, която помага на Украйна да се защитава от руските ракетни удари.

Данните са особено важни за своевременното предупреждение за бързодвижещи се ракети, които Русия изстрелва на вълни, отбелязва "Ройтерс".

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Зеленски е разговарял и с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след като двамата посетиха Киев по-рано този месец.

Контактите се осъществяват на фона на усилията на администрацията на САЩ да посредничи за споразумение за прекратяване на войната, започнала с руското пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

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Въздушните удари срещу Киев и други украински градове продължават да създават риск за цивилното население и инфраструктурата. Украинските власти разчитат на системите за противовъздушна отбрана и на разузнавателната информация от международните си партньори за засичане на заплахи и подготовка за ракетни атаки.

Споделянето на разузнавателни данни от САЩ е важна част от подкрепата за украинската отбрана. Възобновяването му идва на фона на дипломатическите усилия на Вашингтон за постигане на договореност между Москва и Киев за прекратяване на войната.