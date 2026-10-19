Малък самолет се разби в Гърция, двама души загинаха

М алък едномоторен самолет се е разбил в неделя в Северна Гърция, като и двамата души на борда са загинали, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

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Сигналът за инцидента е получен около 13:50 ч. Катастрофата е станала край селището Кондариотиса в териториалната единица Пиерия, южно от Солун.

Спасителни екипи на противопожарната служба са намерили самолета в сухо корито на река в близост до пистата на аероклуба на Пиерия. При падането не е избухнал пожар.

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От останките са били извадени двамата пътници - мъже на 55 и 60 години, които не са давали признаци на живот. По-късно е била потвърдена смъртта им.

Смята се, че и двамата са били опитни пилоти. Причините за катастрофата се разследват.