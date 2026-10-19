Частични местни избори: Балотажи в две села, къде избраха нови кметове

Ч астични местни избори се проведоха в неделя в редица населени места в страната. В някои от тях бяха избрани нови кметове, а в други предстои балотаж.

Частични избори за кмет в 14 населени места: Къде гласуват и какво е известно до момента

Балотаж в Рудник и Яворово

Кметът на варненското село Рудник ще бъде избран на втори тур на 25 октомври. В частичните местни избори участваха четирима кандидати.

Най-много гласове получи Мария Христова-Йорданова, издигната от ГЕРБ. За нея са гласували 92 души. На балотажа тя ще се изправи срещу независимия кандидат Снежанка Гайдарова, която получи подкрепата на 76 избиратели, съобщава кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Балотаж ще има и в старозагорското село Яворово. За кметския пост ще се състезават Станимир Стойчев, издигнат от „Възраждане“, и Жечо Жечев, кандидат на ГЕРБ, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия Теодора Крумова, цитирана от кореспондента на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

На първия тур Стойчев получи 94 гласа, Жечев - 81, а независимият кандидат Росица Николаева - 56 гласа.

До частичните избори в Яворово се стигна, след като Стефка Иванова, избрана на редовните местни избори през 2023 г., подаде заявление за предсрочно прекратяване на пълномощията си по здравословни причини.

Избраха кметове в Трапоклово и Съдийско поле

Донка Манова и Калинка Баръмова спечелиха изборите съответно в сливенското село Трапоклово и новозагорското село Съдийско поле, съобщава кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

Манова, издигната от коалиция „БСП - Обединена левица“, е избрана за кмет на Трапоклово със 157 действителни гласа. Нейният опонент Николай Николов беше кандидат на ГЕРБ.

Частичният вот в селото беше насрочен след смъртта на дългогодишния кмет Кирил Киров, който загина при инцидент с трактор.

Калинка Баръмова, издигната от ГЕРБ, е избрана за кмет на Съдийско поле със 155 действителни гласа. Другият кандидат беше Мария Жендова, издигната от инициативен комитет. До частичните избори се стигна след смъртта на досегашния кмет Минчо Баръмов.

Кандидати на ДПС спечелиха в Драгомъж, Токачка и Обител

Единственият кандидат за кмет на разградското село Драгомъж, община Исперих, Нургин Басри спечели частичните местни избори със 101 гласа. Той беше издигнат от „Движение за права и свободи“, съобщава кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

До вота се стигна, след като Общинската избирателна комисия в Исперих установи предсрочно прекратяване на пълномощията на досегашния кмет Синан Незир заради влязла в сила присъда.

В кметство Токачка, община Крумовград, за кмет е избран Юсеин Салиф, също кандидат на ДПС.

Ихсан Селимов, издигнат от ДПС, е новият кмет на омуртагското село Обител. Той спечели частичните избори със 140 действителни гласа. За другия кандидат - Джелял Мустафов от партия „Величие“, са гласували 113 души. Петима избиратели са отбелязали „Не подкрепям никого“.

В единствената избирателна секция в селото са гласували 258 от общо 653 души с право на глас. Избирателната активност е над 40%, съобщиха от Общинската избирателна комисия.

До частичните избори в Обител се стигна, след като в началото на юни пълномощията на досегашния кмет Исмет Ереджебов бяха прекратени предсрочно, съобщава кореспондентът на БТА в Търговище Боряна Димитрова.