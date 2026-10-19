Почитаме паметта на св. Йоан Рилски Чудотворец, небесния покровител на българите

Н а 19 октомври православната църква чества свети Йоан Рилски Чудотворец, най-почитания български светец и основател на Рилския манастир. Празникът е известен още като Отчовден.

Свети Йоан Рилски живял през IX и X век. Последните десетилетия от живота си прекарал в уединение високо в Рила планина, където обитавал тясна пещера сред вековни букови гори. Той се посветил на пост и молитва, а постепенно около него се събрали последователи, които искали да следват примера му на смирение и духовно усъвършенстване.

Въпреки стремежа си към отшелнически живот, светецът поставил началото на голямо монашеско братство. Неговите ученици изградили обител по-надолу в планината, а той ги напътствал с мъдрост и любов. Свети Йоан оставил и писмен завет към монасите.

Мощите на светеца и празникът Отчовден

Свети Йоан Рилски се упокоил на 18 август 946 г. и бил погребан край пещерата, в която живеел. Според църковното предание, когато няколко години по-късно монасите отворили гроба му, установили, че тялото му е останало нетленно. Мощите били положени в специално изработена дървена ракла и започнали да бъдат почитани от монасите и вярващите.

По-късно мощите на светеца били пренесени в Средец, днешна София, където били положени в храм. Така те станали достъпни за многобройните му почитатели от различни краища на България и съседните земи.

Пренасянето на мощите станало повод да бъде установен още един празник в чест на светеца, наред с деня на неговото успение. Постепенно 19 октомври се утвърдил като основен годишен празник, известен в народната традиция като Отчовден, или ден на отеца Йоан.

И до днес свети Йоан Рилски е почитан като духовен закрилник на България, а Рилският манастир остава едно от най-значимите средища на православната вяра и българската култура.