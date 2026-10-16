Ескалация в Тирана: Еди Рама отказа оставка напук на уличните сблъсъци и палежи

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А лбанският министър-председател Еди Рама безапелационно отхвърли призивите за оставка, въпреки че столицата Тирана и редица ключови градове в страната са обхванати от най-сериозните улични сблъсъци за последните години. В поредица от твърди изявления албанският лидер направи ясно послание към опозицията и протестиращите: правителството има ясен демократичен мандат и няма да се оттегли под натиска на ултиматуми, палежи и вандализъм.

„Няма да предам държавата на хаоса“

Решимостта на Еди Рама да запази поста си се превърна в централна точка на политическата криза в Албания. Албанският премиер подчерта, че демократичните институции не могат да бъдат заложник на улични бунтове, а решенията в една държава се вземат на избори, а не чрез насилие.

От правителствената пресслужба и управляващата Социалистическа партия обвиниха политическите си съперници, че използват студентските протести като параван за опит за преврат. Рама заяви, че е готов на диалог по конкретните искания за образованието и социалните мерки, но отсече, че „улицата няма да диктува кой и как ще управлява Албания“.

От студентски искания до улична война

Според репортажи на международните агенции, масовите демонстрации първоначално избухнаха заради високите университетски такси, лошите условия в общежитията и ширещата се корупция. Напрежението обаче бързо прерасна в общополитически протест с искане за сваляне на режима на Рама.

Ситуацията ескалира рязко, когато група маскирани демонстранти нападна сградата на Министерството на образованието и редица държавни институции в центъра на Тирана. Хвърлянето на павета, камъни и бутилки със запалителна смес предизвика пожари в няколко правителствени сгради и търговски обекти, включително клонове на банки. Причинени са сериозни материални щети в столицата и други големи градове.

За да удържи тълпата, полицията бе принудена да използва сълзотворен газ и водни оръдия. Десетки полицаи и протестиращи са ранени при сблъсъците, а десетки демонстранти бяха арестувани.

Опозицията под натиск, Рама поддържа твърда линия

Опозиционните сили, предвождани от Демократическата партия на Сали Бериша, подкрепиха протестиращите и поискаха незабавна оставка на Еди Рама, съставяне на преходно техническо правителство и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

Въпреки засилващия се натиск и поредицата от корупционни скандали, засегнали висши ешелони на властта през последните месеци, Рама остава непреклонен. Той е категоричен, че опозицията няма право да изземва функцията на избирателите и че кабинетът ще завърши пълен си мандат.

Albânia à beira do caos: bancos e edifícios incendiados, polícia dispersa manifestantes. Milhares de pessoas foram às ruas de Tirana para protestar contra os altos custos da educação e a corrupção, exigindo a renúncia do primeiro-ministro. A insatisfação alimenta um projeto para construir um complexo turístico em área protegida, cujo investidor é genro de Donald Trump. #Albania #USA — Hugo Borges (@hbj_r77032) October 14, 2026

Брюксел следи Тирана с тревога

Международната общност и представителите на Европейския съюз призоваха за незабавна деескалация и въздържаност от всички страни. От Брюксел напомнят, че правото на мирен протест е фундаментално за всяка демокрация, но подчертават, че насилието срещу органите на реда и разрушаването на публично имущество са напълно неприемливи.

Твърдата позиция на Еди Рама да не отстъпва от поста си поставя Албания на кръстопът - между решимостта на правителството да удържи властта и непримиримостта на улицата, която настоява за пълна смяна на политическото статукво.