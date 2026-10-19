„Франция гори!“: Тръмп обвини имиграцията за безредиците

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обвини имиграцията за безредиците във Франция и призова страната да затвори границите си. Изявлението му идва след масовите протести срещу високите разходи за живот, които в събота прераснаха в насилие в редица френски градове, предаде ДПА.

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„Франция гори!“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, призовавайки Петата република да затвори границите си, „преди да е станало твърде късно“.

„Имиграцията на хора от един напълно различен свят, хора с омраза в сърцата си, съсипа тази някога велика страна“, добави американският президент.

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По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също свърза безредиците с имиграцията. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той сподели видеоклип, показващ горящото кметство в Лимож, и изрази надежда, че „американците обръщат внимание“.

В събота, 17 октомври, стотици хиляди хора излязоха на демонстрации във Франция срещу поскъпването на живота и влошаването на условията в обществените услуги. По данни на френското вътрешно министерство в протестите са участвали около 550 000 души в цялата страна, докато синдикатите оценяват броя им на 800 000.

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В редица градове се стигна до сблъсъци с полицията, грабежи и палежи. Маскирани участници атакуваха обществени сгради и магазини, а историческото кметство в Лимож беше тежко повредено от пожар. В Лион беше подпален туристическият информационен център, а в Марсилия протестиращи нахлуха в сградата на кметството.

По последни данни на френските власти близо 2400 души са били задържани във връзка с безредиците. Президентът Еманюел Макрон осъди насилието и заяви, че извършителите на нападенията и грабежите ще бъдат подведени под отговорност.

Междинните избори в САЩ наближават

Изявленията на Тръмп идват малко повече от две седмици преди междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември. На тях ще бъдат избрани всички членове на Камарата на представителите и приблизително една трета от сенаторите.

Тръмп последователно защитава рестриктивна имиграционна политика и засилване на депортациите. Той многократно е обвинявал демократите, че либералните им политики по отношение на имиграцията вредят на САЩ.

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От ученическите протести до националното недоволство

Протестната вълна във Франция се разрасна през последните седмици. Първоначално ученици излязоха на демонстрации заради недостига на учители, лошите условия в училищата и проблемите във финансирането на образованието. Постепенно към недоволството се присъединиха синдикати и други обществени групи, които настояват за по-високи доходи, по-достъпни стоки и услуги и защита на обществените системи.

Сред основните причини за напрежението са високите разходи за живот, поскъпването на горивата и опасенията от съкращения на публичните разходи. Демонстрациите предизвикаха сравнения с движението на „жълтите жилетки“, което започна във Франция през 2018 г. заради планираното увеличение на данъците върху горивата и прерасна в по-широк протест срещу икономическата политика на правителството.

Френските власти разграничават мирно протестиращите от групите, извършвали грабежи, палежи и нападения срещу обществени сгради. Макрон обеща извършителите на насилието да понесат отговорност, докато мащабът на разрушенията засили натиска върху правителството.