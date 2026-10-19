Свят

Трагедия пред очите на вярващите: Разпятие падна и уби свещеник по време на литургия на живо

Инцидентът е станал в Еквадор по време на служба, излъчвана в интернет

Василена Василева Василена Василева

19 октомври 2026, 07:55
Трагедия пред очите на вярващите: Разпятие падна и уби свещеник по време на литургия на живо
Източник: iStock Photos

С вещеник в Еквадор загина в събота, след като голямо разпятие падна върху него по време на литургия, излъчвана на живо в интернет. Това съобщиха представители на Католическата църква, а инцидентът е заснет във видеозапис, прегледан от NBC News.

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Отец Патрисио Алфредо Санчес Молинари е починал в събота, съобщи архиепископията на Гуаякил. Той е бил енорийски свещеник в църквата „Богородица на вечната помощ“, част от Централния викариат.

В съобщението си архиепископията посочва, че отец Молинари „е заминал за Дома на Отца, за да се наслаждава на Неговото присъствие и слава“.

  • Разпятието паднало зад гърба му

Литургията е била излъчвана на живо, но впоследствие видеото е премахнато. Записът, прегледан от NBC News, показва как голямо разпятие, окачено на стената зад свещеника, внезапно пада напред и го удря в задната част на главата.

В този момент отец Молинари се намирал зад олтара и бил обърнат към вярващите, поради което не видял падащия кръст.

След удара свещеникът не се изправил. На записа се чуват викове и плач от страна на присъстващите, а някои от тях се втурнали да му помогнат.

  • Литургия в негова памет

В памет на отец Патрисио Алфредо Санчес Молинари в неделя вечерта бе отслужена евхаристийна служба. Евхаристията е централно тайнство в католическата църква, свързано с възпоменанието на Тайната вечеря на Исус Христос. Тя е част от литургията, по време на която вярващите се събират за молитва и причастие.

Редактор: Василена Василева
Източник: ABC News    
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