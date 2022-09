Джина Лолобриджида е настанена в болница след падане

И талианската актриса Джина Лолобриджида е настанена в болница заради фрактура на бедрена кост, получена в резултат на падане в нейния дом в Рим, съобщиха местните медии, като цитираха адвоката ѝ Антонио Ингроя.

В момента състоянието на кинозвездата, която през юли навърши 95 години, не предизвиквало сериозно безпокойство. Вероятно ще ѝ бъде направена операция.

Postwar Italian film diva Gina Lollobrigida has broken her femur, or thigh bone, in a fall at her home and will need surgery, the ANSA news agency and La Repubblica daily has reported, citing her lawyer.https://t.co/2ExC9P4OoC