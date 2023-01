Джил Байдън претърпя операция за лечение на рак на кожата

П ървата дама на САЩ Джил Байдън посети медицинския център "Уолтър Рийд" в щата Мериленд, където ѝ беше направена хирургическа операция за лечение на рак на кожата, при която бяха отстранени кожни ракови образувания, съобщи личният лекар на американския президент Кевин О'Конър, цитиран от агенциите.

BREAKING: Surgeons removed a cancerous lesion above first lady Jill Biden's right eye, as well as another cancerous lesion on her chest, the White House says. https://t.co/1C2DzLgCIz