Джил Байдън превърна Свети Валентин в урок за деца, като ги накара да нарисуват сърца и ги закачи в Източното крило на Белия дом, предаде Ройтерс.

Първата дама използва помощта на учителя им. 20 деца от начално училище заедно с нея разглеждат днес Белия дом, за да видят изложени произведенията си.

В разходката е включена и Северната ливада, където е собствената инсталация на Джил Байдън - изрисувани на ръка дървени копия на кучето им Къмандър и котката им Уилоу.

Отделно в сърце са изписани и думите "Три неща са вечни - вярата, надеждата и любовта и най-важна от тях е любовта".

Децата са изработили сърцата по насоки от първата дама. Всяко от тях е трябвало да използва някоя от подадените от нея думи за важни ценности - състрадание, кураж, семейство, благодарност, надежда, любезност, любов, мир, сила и единство.

Изработените от децата сърца са свързани заедно и са поставени във витрина до входа на Източното крило, заедно с три големи сърца, на които е написано "надежда", "изцеление", "любов".

Джил Байдън е подписала сърцето с думата "изцеление".

Децата са придружавани от Учителя на годината за 2021 г. Алехандро Диасгранадос. Джил Байдън, която е била преподавателка в колеж, се е запознала с него миналата година на церемонията за награждаването му.