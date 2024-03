Стъкла от Хирошима разкриват тайните на произхода на Слънчевата система

К огато през август 1945 г. САЩ хвърлят две атомни бомби върху Хирошима, японският град е погълнат от опустошително огнено кълбо, което убива около 140 000 души и буквално изпарява инфраструктурата.

Седемдесет години по-късно учени откриват отломки от ядрения взрив под формата на стъкловидни сфери, разпръснати по плажа на Мотуджина, малък остров в залива на Хирошима. Учените предполагат, че бетонът и стоманата, от които някога са били изградени сградите в Хирошима, са били разкъсани и подпалени в екстремната жега, след което са се охладили и са паднали обратно на Земята под формата на стъклени топчета.

Сега нов анализ на тези така наречени стъкла от Хирошима разкрива как са се образували: чрез кондензация в ядреното огнено кълбо.

Химическият и изотопният състав на стъклата, анализиран от астрохимика Нейтън Асет от университета "Париж Сите" и колегите му, показва също така сходство с примитивните метеорити, наречени хондрити, които са се образували от междузвезден прах и мъгляв газ в ранната Слънчева система.

"Образуването на стъклата от Хирошима чрез кондензация предполага, че те могат да бъдат аналог на първите кондензати в Слънчевата система", пишат изследователите в своята статия.

Тези първи кондензати или твърди тела, известни също като богати на калций и алуминий включвания (CAI), съдържат и много изотопи на кислорода-16 (16O) - "по-лека" форма на кислорода с по-малко неутрони от по-тежките разновидности.

Учените смятат, че тези изотопи на 16O може да са се получили от ултравиолетовите лъчи, проникнали в облака междузвезден прах и газ, от който са се образували първите хондрити на нашата първична Слънчева система, или да са се получили чрез специфични механизми, когато изпареният материал се е кондензирал в течност, преди да се втвърди допълнително.

Само няколко лабораторни експеримента са проверявали това второ обяснение, така че изучаването на отломките от взривовете в Хирошима може да даде нови идеи, смятат Асет и колегите му.

Екипът анализирал проби, събрани от пясъчните плажове на залива на Хирошима през 2015 г. от пенсионирания геолог Марио Уаниер и неговия екип.

