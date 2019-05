О ткрити са двете черни кутии на самолета на "Аерофлот", който в неделя се подпали при аварийно кацане на московското летище Шереметиево, съобщи ТАСС.

При катастрофата на самолета "Сухой Суперджет 100" със 73 пътници и петчленен екипаж загинаха 41 човека, сред които две деца.

"Аерофлот" съобщи, че полет СУ1492 от Москва до Мурманск е бил принуден да се върне на летището по "технически причини". Започнало е разследване на инцидента, а от компанията са задействали кризисен щаб.

At least 41 people have died after a plane made a fiery crash-landing at a Moscow airport, investigator says https://t.co/Cnt70dqzIF pic.twitter.com/RC0pXQdYCD

Следователите разглеждат няколко причини за катастрофата,

сред които недостатъчна квалификация на пилотите, техническа неизправност и неблагоприятни метеорологични условия, съобщи пред журналисти говорителката на Следствения комитет на Руската федерация Светлана Петренко.

Оцелели при катастрофата пътници разказали пред руски медии, че самолетът бил ударен от мълния малко след излитането си, след което извършил твърдо кацане и се подпалил на земята, предаде Франс прес.

Свидетел разказва пред Би Би Си , че е "чудо", че някой изобщо е успял да избяга от самолета. "Екипажът е направил всичко, за да спаси пътниците, които бяха евакуирани за 55 секунди", заявиха от авиокомпанията.

JUST IN: Video shows horror inside burning passenger plane which made an emergency landing at Sheremetyevo Airport in Moscow. The fire killed at least 13 people, including 2 children: pic.twitter.com/YE4h4B2EeC