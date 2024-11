Коя е Кристи Ноем: Тръмп назначава двойничка на Мелания за министър на вътрешната сигурност (СНИМКИ)

Г убернаторката на щата Южна Дакота Кристи Ноем ще е новият министър на вътрешната сигурност, съобщи днес телевизия CNN, цитирана от Ройтерс.

(Видеото е архивно: Защо губернаторът на Южна Дакота забрани TikTok)

Несъмнено е изумителна визуалната ѝ прилика със съпругата на новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп - Мелания.

Губернаторът на Южна Дакота удивително прилича на Мелания Тръмп със своята дългата кестенява коса, фигура и осанка.

Статия в New York Times описва и промяната във външния вид и стила на Ноем напоследък, за да може тя да се впише по-добре в формата на MAGA (Make America Great Again - "Да направим Америка велика отново" - лозунгът на Тръмп - бел.ред.). Тя сменя имиджа си с по-дълга, вълниста коса вместо по-късите прически, които е имала преди, и усетът ѝ за мода изглежда също се е променил в последно време.

Can we talk about how Kristi Noem is slowly turning herself into Melanie Trump pic.twitter.com/y5bYk22sSH