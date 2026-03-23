Движение "Свобода" на премиера Роберт Голоб спечели изборите в Словения

Опозиционната СДП на Янез Янша губи само с няколко хиляди гласа

23 март 2026, 11:54
У правляващото движение „Свобода“ на премиера Роберт Голоб печели парламентарните избори в Словения с минимална разлика пред опозиционната Словенска демократическа партия (СДП) на Янез Янша. Това сочат окончателните резултати,  предаде специалният пратеник на БГНЕС в Любляна Димитър Русков.

При преброени 99,85% от гласовете формацията на Голоб получава 28,62% и 29 мандата в 90-местния парламент.

СДП остава непосредствено зад нея с 27,95% и 28 места, като разликата между двете партии е едва няколко хиляди гласа.

На трето място се нарежда коалицията НСи/СЛС/Фокус с 9,29% и 9 депутати. Следват социалдемократите (СД) и партията Демократи с по 6,70% и по 6 мандата. В парламента влизат още коалицията Левица/Весна с 5,58% и 5 места, както и „Ресни.ца“ с 5,53% и 5 депутати.

Резултатът потвърждава изключително оспорвана надпревара между двете водещи политически сили и прави съставянето на правителство зависимо от сложни коалиционни преговори.

Лидерът на СДП Янез Янша заяви след изборния ден, че партията му няма да подкрепи съставянето на нестабилен кабинет.

„Няма да правим компромис със слаби управления. Ние можем да изчакаме, въпросът е дали страната може да си го позволи“, посочи Янша.

От своя страна премиерът Роберт Голоб благодари на избирателите и подчерта, че страната трябва да „продължи напред“.

„Дадохте гласа си за демокрацията. Всички заслужаваме бъдеще, независимо за кого сме гласували“, заяви той.

Очакват се коалиционни преговори, които ще определят бъдещото управление на страната. 

Източник: Специален пратеник на БГНЕС в Любляна Димитър Русков    
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха
Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия
Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Обратно в сайта X

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

България Преди 30 минути

Нараства и броят на подадените сигнали от граждани

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Свят Преди 44 минути

Поразен е и мостът „Касмие“, който свързва крайбрежния град Тир със столицата Бейрут

„Всеки показател свети в червено": Земята е тласкана отвъд своите предели

Свят Преди 1 час

Последните 11 години са били най-топлите 11 години в историята на измерванията, които датират от 1850 г., съобщава Световната метеорологична организация (WMO)

МВнР осъди атаките срещу комплекса „Рас Лафан" в Катар

България Преди 2 часа

Тол системата вече дава данни за трафика и времето

България Преди 2 часа

Данните се обновяват на всеки 15 минути

Лионел Жоспен

Свят Преди 2 часа

<p>Кой е новият кмет на Париж</p>

Свят Преди 2 часа

Той ще наследи съпартийката си Ан Идалго

<p>МС сезира КС заради решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп</p>

България Преди 2 часа

В мотивите е записано, че решението на НС противоречи на принципа на разделение на властите

"САЩ задушават Куба": Какво се случва с електричеството след масовия срив

Свят Преди 2 часа

Кубинското правителство твърди, че американските санкции му пречат да поддържа инфраструктурата

Спешни медици с гневно писмо след фаталната катастрофа между линейка и автобус

България Преди 3 часа

Те предупреждават, че условията, в които работят, поставят в риск не само пациентите, но и самите екипи

Публикуваха скандалното видео от ареста на Джъстин Тимбърлейк

Свят Преди 3 часа

18-минутен клип показва как мегазвездата преминава през поредица от полеви тестове за трезвеност

Четирима пострадали, сред които и дете, при тежка катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

България Преди 3 часа

Пътният инцидент е станал в участъка между селата Поликраище и Първомайци

Лора Христова се завръща в България днес след историческия успех

България Преди 3 часа

Тя завърши Олимпийските игри като състезателката с най-висока точност в стрелбата

<p>Скандал: Унгария с години е предоставяла чувствителна информация на Русия от Съвета на ЕС?</p>

Свят Преди 3 часа

Проучване на „Тренд": Колко партии ще влязат в следващия парламент

Парламентарни избори Преди 3 часа

Данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа“, посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори показва шестпартиен парламент. Изследването е реализирано в периода между 13 и 19 март 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице” с таблет сред 1001 души на възраст 18+.

Финансовият министър: Компенсация за тока на бизнеса би била добра мярка

България Преди 4 часа

Ако цените на горивата продължат да растат, ще се увеличат транспортните услуги, след това и храните, заяви Георги Клисурски

