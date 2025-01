Две мощни слънчеви изригвания регистрираха днес

Н а Слънцето е регистрирано ново изригване от най-висок клас Х. Избухването на такава мощност е второто на 4 януари, съобщиха от Института по приложна геофизика.

„На 4 януари в 14:48 (българско време) в рентгеновия обхват в групата слънчеви петна 3947 (N11E51) беше открито изригване X1.8 с продължителност 22 минути“, се казва в съобщението.

An X1.8 solar flare was just detected at 12:48 UTC (Jan 4). This is now the third X-Flare produced by AR 3947 located in the northeast quadrant. Stay tuned for more updates. pic.twitter.com/3epBlqxCQd