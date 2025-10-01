Свят

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

1 октомври 2025, 15:22
Двама военни пилоти загинаха в Италия
Източник: istock/Getty Images

Д вама пилоти от италианските военновъздушни сили загинаха, след като тренировъчният им самолет от тип T-260B се разби днес в националния парк "Чирчео", южно от Рим близо до град Сабаудия, съобщи АНСА.

Самолет се разби на магистрала в Италия и уби двама души (ВИДЕО)

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци, както и телата на двамата пилоти сред тях. Самолетът се е разбил в гориста местност, близо до входа на парка. Причината за инцидента остава все още неизвестна.

Самолет се вряза в къща в Германия - има двама загинали

"Дълбоко опечален съм от смъртта на двамата военнослужещи в трагичния инцидент тази сутрин", написа в Х италианският министър на външните работи Антонио Таяни.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
пилоти Италия катастрофа самолет
