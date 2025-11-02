Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

П етима германски алпинисти загинаха, след като бяха затрупани от лавина в Италианските Алпи, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.
Групата туристи тръгнали вчера към връх Чима Вертана в планинския масив Ортлес, близо до селцето Солда. Лавината затрупала катерачите, докато се изкачвали към върха.
Drei deutsche Bergsteiger bei Lawine in Südtirol getötet – Zwei noch vermisst https://t.co/V728DhM60x pic.twitter.com/LUzJkAWnRj— WELT (@welt) November 1, 2025
Снежната и ледена маса повлякла със себе си туристи от две отделни групи.
Alps avalanche horror as three tourists killed by rampaging snow with two missinghttps://t.co/Sh9js5L7BW pic.twitter.com/l8eDfIBbf6— The Mirror (@DailyMirror) November 1, 2025
Телата на двама мъже и една жена бяха открити още вчера, а останалите две жертви - баща и неговата 17-годишна дъщеря, бяха намерени днес.
Двама катерачи се спасиха без наранявания. Масивът Ортлес, който е част от Италианските Алпи и е близо до швейцарската граница, е популярен маршрут сред опитните планинари и алпинисти.