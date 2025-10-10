Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Н еидентифициран дрон е забелязан в зоната за сигурност на военновъздушната база Хайленкирхен в Германия в сряда вечерта, предава Spiegel, съобщава "Фокус".

Базата се използва за въздушни разузнавателни операции на НАТО.

Според Spiegel, подозрителен БЛА е забелязан в зоната, забранена за полети около базата Хайленкирхен, малко след 19:00 часа в сряда.

Според вътрешна бележка, цитирана от изданието, дронът е летял на ниска височина над пистата на военновъздушната база в Северен Рейн-Вестфалия в продължение на минута.

Военната полиция незабавно е съобщила за инцидента на цивилната полиция, но не е успяла да намери повече информация за дрона или неговия оператор. Въпреки това е било наредено да се "засилят мерките за сигурност", пише Spiegel.

Говорител на военновъздушната база Хайленкирхен потвърди в четвъртък, че районът около съоръжението е бил незабавно претърсен след забелязването на дрона, но нищо не е било намерено.

Базата на НАТО в Хайленкирхен играе важна роля в наблюдението на въздушното пространство на източния фланг на Алианса, като там са разположени няколко големи разузнавателни самолета AWACS.

Поради важността си, базата е един от военните обекти, които са особено стриктно охранявани от Бундесвера.

През последните седмици в Германия бяха регистрирани няколко инцидента, включващи полети на неидентифицирани дронове. Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че Русия стои зад тях.

Германското правителство одобри на заседание в сряда промени в Закона за федералната полиция, за да се даде възможност на полицията да се противодейства по-добре на дронове.