Драматични мимики и "кръстосан" поглед: Байдън вбеси Мелони, накара я да чака

И талианският министър-председател Джорджия Мелони изглеждаше раздразнена в четвъртък сутринта, докато заедно с други световни лидери чакаше президента Байдън и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг да ги удостоят с присъствието си и да открият третия ден от срещата на върха на Алианса.

В разговора си с финландския президент Александър Стуб Мелони погледна към тавана и драматично “кръстоса” очи, след което с жест показа китката си, за да разкрие, че домакините на срещата закъсняват.

След това друг човек, който участваше в разговора, извади телефона си, за да провери часа, а тя отново извърна очи и се намръщи, преди очевидно да забележи камерите, фокусирани върху нея.

Не е ясно какво са обсъждали лидерите, но дръзката реакция привлече вниманието на някои зрители, включително на репортер на Financial Times.

