"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

П арламентарната група „ДПС-Ново начало“ изпрати писмо до министъра на финансите Теменужка Петкова, в което настоява за спешни действия - в координация с администрацията на президента - за обезпечаване с постановление на Министерския съвет на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал. Това информира пресцентърът на политическата сила.

Поводът са приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана, с които администрацията на президентската институция не може да използва повече автомобили на НСО, се припомня в съобщението. В него се припомня, че до този момент служителите на администрацията на президента бяха единствената държавна администрация, която използваха автомобилите на службата.

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

„Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време“, посочват от ПГ „ДПС-Ново начало“. Затова, според тях, изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на необходимите превозни средства на президентската институция, такива каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация.

„Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика“, пише в информацията.

„Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие“, се посочва още в мотивите.

Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

„Радев си отива и по Конституция повече няма право да заема този пост, но институцията остава и тя трябва да има възможност да работи с пълен капацитет и авторитет, както се полага в европейска държава“, изтъкват от политическата сила.

След гласуваните промени в закона в писмо до НСО президентът Румен Радев информира, че от 20 октомври ще използва личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.