"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

Това трябва да се случи с постановление на Министерския съвет

20 октомври 2025, 14:40
"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството
Източник: NOVA

П арламентарната група „ДПС-Ново начало“ изпрати писмо до министъра на финансите Теменужка Петкова, в което настоява за спешни действия - в координация с администрацията на президента - за обезпечаване с постановление на Министерския съвет на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал. Това информира пресцентърът на политическата сила.

Поводът са приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана, с които администрацията на президентската институция не може да използва повече автомобили на НСО, се припомня в съобщението. В него се припомня, че до този момент служителите на администрацията на президента бяха единствената държавна администрация, която използваха автомобилите на службата. 

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

„Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време“, посочват от ПГ „ДПС-Ново начало“. Затова, според тях, изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на  необходимите превозни средства на президентската институция, такива каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация. 

„Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика“, пише в информацията. 

„Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие“, се посочва още в мотивите. 

Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

 

„Радев си отива и по Конституция повече няма право да заема този пост, но институцията остава и тя трябва да има възможност да работи с пълен капацитет и авторитет, както се полага в европейска държава“, изтъкват от политическата сила.

След гласуваните промени в закона в писмо до НСО президентът Румен Радев информира, че от  20 октомври ще използва личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента. 

Източник: БТА, Нелли Желева    
ДПС Ново начало Президентска администрация Министър на финансите Автомобили Национална служба за охрана Финансов ресурс Закон за НСО Румен Радев Народно събрание Автопарк
По темата

Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
<p>Хоспитализираха бивш футболист на &quot;Реал Мадрид&quot;</p>

Хоспитализираха бивш футболист на "Реал Мадрид", получил инфаркт

Свят Преди 15 минути

Новината беше оповестена от FC de Rebellen

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Свят Преди 44 минути

Сред пострадалите са двама полицейски служители

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Свят Преди 1 час

Предвижда се правно обвързваща, поетапна забрана

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

България Преди 1 час

Инцидентът е станал малко след Гурково, в района на движение в посока Велико Търново

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

България Преди 1 час

При претърсване на жилището му са иззети около 9000 евро в различни купюри и устройство за броене на пари

7 японски техники, за да не забравяш нищо

7 японски техники, за да не забравяш нищо

Любопитно Преди 1 час

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

Свят Преди 2 часа

Прочетете повече за най-големите обири в историята - от класически грабежи до киберпрестъпления

Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян присъства на петата годишна гала на Музея на филмовата академия в Лос Анджелис в събота, 18 октомври

След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

Свят Преди 2 часа

В България няма приета дефиниция на "хладно оръжия"

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

България Преди 2 часа

Ако има такива, ще се наложат и административни санкции, каза още доц. Силви Кирилов

"Руснаците се позовават на своя така наречен референдум, проведен вече след окупацията. Това е незаконно и няма нищо общо с реалността“, коментира Зеленски

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

Свят Преди 3 часа

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

България Преди 3 часа

Проектът е бил одобрен през юли 2020 г.

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Технологии Преди 3 часа

Проблемите са започнали около 10:00 часа българско време

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Свят Преди 3 часа

Той предупреди британските тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ на границата между България и Турция, че са изправени пред затвор и големи глоби, ако съдействат на мигрантите да влязат незаконно в ЕС

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Свят Преди 3 часа

Президентите на Русия и САЩ обявиха, че ще се срещнат в унгарската столица, вероятно в рамките на няколко седмици

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

България Преди 3 часа

Твърдението, че след влизането на България в еврозоната хората няма да има къде да обменят жълтите си стотинки е невярно

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Гъмов откровено за развода, конфликтите и трудните периоди

Edna.bg

Ясен е жребият на Александър Василев за турнира на топ 8 при юношите

Gong.bg

Ван Дайк: Допуснахме много елементарен втори гол

Gong.bg

След масовия срив в интернет: Най-популярните приложения в света възстановиха работата си

Nova.bg

Ще се радваме на „сиромашко” лято и през ноември

Nova.bg