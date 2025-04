Китай отрече да въоръжава Русия, реагирайки на изявление на Зеленски

М инистерството на външните работи на Китай днес оспори твърденията на украинския президент Володимир Зеленски, че Китай доставя оръжие на Русия, като заяви, че това твърдение е "неоснователно", предаде Ройтерс.

