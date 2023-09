Достатъчно смел ли си: Прокълната картина бе продадена за трети път на търг

„Прокълнат“ портрет на малко момиченце, който два пъти е бил връщан в благотворителен магазин, защото е бил „обитаван от духове“, беше продаден за повече от £1680 (над 3800 лева-бел.ред.) на онлайн търг.

Картината стана вирусна, след като беше заснета в благотворителен магазин в Източен Съсекс в Англия с предупреждение върху нея, гласящо:

"Тя се върна!!! Продадена два пъти и върната два пъти! Достатъчно смел ли си?"

Зоуи Елиът-Браун е последният човек, който купува портрета от Центъра за съвети и представителство на Хейстингс (HARC) през август.

