Доналд Тръмп и адвокатът му осъдени да платят глоба от един милион долара

А мерикански федерален съдия осъди бившия президент Доналд Тръмп и адвокатката му на глоба от близо един милион долара, защото са започнали ненужно дело срещу Хилари Клинтън, обвинявайки я в опит за измама на президентските избори през 2016 г., предадоха световните агенции.

Съдията Джон Мидълбрукс прецени, че републиканският милиардер, който се надява да се върне в Белия дом през 2024 г., е злоупотребил със съда, като е поискал да бъде започнато дело срещу Клинтън.

Искането за започване на дело бе отхвърлено от съдията Мидълбрукс миналата година. Според жалбата на Тръмп, внесена от адвокатката му срещу Клинтън, тя и други лица са опитали да убедят обществеността, че предизборният екип на Доналд Тръмп е работил в съглашателство с Русия. Бившият президент е искал 70 милиона долара обезщетение от бившата си противничка в битката за президентския пост, която той в крайна сметка победи през ноември 2016 г.

