Докато Иран кърви, богатите деца на режима се забавляват

Д окато излизат ужасни подробности за потискането на протестиращите от иранското правителство, с вътрешни оценки, които отчитат повече от 10 000 убити, младият, богашки елит на страната провокира още гняв, като продължава да демонстрира луксозния си начин на живот онлайн, както го прави от години, сякаш нацията не е на ръба на колапса извън тяхната привилегирована зона, пише The New York Post.

В условията на наложено интернет затъмнение, което позволява на репресивния режим да извършва „геноцид под прикритието на дигиталната тъмнина“, според един възмутен експерт, журналисти от Telegraph са съобщили, че са наблюдавали „богати иранци“, които се забавляват в нощен клуб в популярен ваканционен курорт на границата с Турция.

„Техният начин на живот вбесява гражданите на Иран, особено поколението Z в тяхната възрастова група, главно защото виждат как тези богати деца живеят – без отговорност за нищо, което правят“, каза Ела Розенберг, старши изследовател в Йерусалимския център за външни работи, пред Times of London.

Повечето от тях са деца на управляващата класа в Иран и са водили хедонистичен начин на живот десетилетия, но тяхното впечатляващо богатство стана по-видимо през последните години заради временно разхлабената власт на правителството върху интернет и социалните медии, преди да започне настоящото народно недоволство.

„Те са еквивалентът на иранската „Gossip Girl“ (бел.ред. заглавието на филма „Клюкарката“): луксозни автомобили, живеят в пищни небостъргачи в северен Техеран“, каза Розенберг.

Богатството на младият ирански елит привлече световното внимание преди повече от десетилетие с Instagram акаунта @richkidsoftehran. „Той показва на пръв поглед заможни тийнейджъри, които се хвалят с часовници Rolex, коли Porsche и Maserati, просторни имоти и скъпи дрехи“, съобщи The Post през 2014 г.

Акаунтът в Instagram остава активен и сега има 477 000 последователи.

Бляскавите снимки престанаха да се споделят в акаунта през 2024 г., от 9 януари са публикувани шест нови поста, свързани с текущите събития, като се отнасят до правителството като „режим“, но други добре свързани и заможни иранци са станали влиятелни личности сами по себе си.

Анашид Хосейни, омъжена за сина на иранския посланик в Дания, има повече от 1,7 милиона последователи благодарение на показни снимки, които я показват обсипана с бижута и с дизайнерски чанти.

Съобщава се, че Хосейни живее в Нияваран, заможно предградие в северен Техеран, но не е публикувала нищо в акаунта си вече почти месец.

Не е ясно дали тя остава в Иран сред народното недоволство, но много хора са избягали от страната през последните седмици, търсейки подслон във Ван, турска провинция на около 97 километра от иранската граница.

Счита се за популярен ваканционен курорт за заможни иранци, а Telegraph съобщава, че е видял богати хора, събиращи се в заведение, където входът и напитките лесно могат да струват повече от 100 долара, според изданието.

„Тези хора се възползват от режима. За момента напуснаха Иран, защото се притесняваха да останат там. Тук могат да се чувстват в безопасност“, каза един иранец в клуба пред вестника.

Други млади и добре свързани иранци са напуснали страната си отдавна, но все пак предизвикват гняв сред по-малко заможните граждани, останали зад тях.

Саша Собхани, син на бивш ирански посланик във Венецуела, стана звезда в социалните мрежи, показвайки живота си като емигрант в Испания, където се премества през 2019 г. Снимки показват Собхани заобиколен от оскъдно облечени дами и луксозни спортни автомобили, а той оттогава заклейми политиката в Иран. Въпреки това страната иска екстрадицията му, след като го обвини в пране на пари и управление на незаконни уебсайтове.

Настоящите протести, които избухнаха на 28 декември, се превърнаха в най-сериозната заплаха за духовните управници на Иран след Ислямската революция от 1979 г. Режимът отговори с огромна сила, като е разположил Корпуса на ислямската революционна гвардия и милицията Басидж, за да потуши безредиците, според правозащитни организации и свидетелски показания.

Източници от Иран оценяват, че поне 12 000, а може би и до 20 000, души може да са загинали по време на безредиците, според CBS News.

Техеран категорично отрича тези числа, като обвинява за кървавите събития това, което нарича „въоръжени бунтовници“ и „терористи“, подкрепяни от чуждестранни сили, включително САЩ и Израел.