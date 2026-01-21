Свят

Иран обяви, че бил убил по-малко от 1000 протестиращи

Данните противоречат на потвърдените от неправителствени организации

21 януари 2026, 23:02
Иран обяви, че бил убил по-малко от 1000 протестиращи
Източник: AP/БТА

О фициални ирански държавни медии съобщиха, че 3 117 души са били убити по време на протестите, които избухнаха в края на декември, предаде АФП.

В изявление на Иранската фондация за ветерани и мъченици, цитирано от държавната телевизия, се посочва, че 2 427 души от тях, включително членове на силите за сигурност, според исляма се считат за „мъченици“, като те са определени като „невинни“ жертви.

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Междувременно базираната в САЩ Новинарска агенция на активистите за човешки права е потвърдила смъртта на 4 519 души, свързана с безредиците, включително 4 251 протестиращи и 197 служители по сигурността, както и десетки случайни жертви. Освен това неправителствената организация проучва смъртта на още 9049 души. Висш ирански служител пък заяви пред „Ройтерс“, че потвърденият брой на жертвите до неделя е над 5000, включително 500 служители на силите за сигурност.

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Религиозният режим в Иран осъди вълната от протести като „терористичен“ инцидент, характеризиращ се с насилствени „безредици“, подхранвани от САЩ. 

Базираната в Норвегия неправителствена организация Човешки права в Иран обяви, че е потвърдила смъртта на 3 428 протестиращи, убити от силите за сигурност, но предупреждава, че това може да са само малка част от случаите, като добавя, че според някои оценки „между 5 000 и 20 000 протестиращи може да са били убити“.

Източник: БГНЕС    
Протести в Иран Жертви на протести Ирански власти
Последвайте ни
Президентството обясни за поканата от Тръмп

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 12 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 13 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 17 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Оставиха под домашен арест обвинената за убийството на Пейо Пеев

Оставиха под домашен арест обвинената за убийството на Пейо Пеев

България Преди 3 часа

От прокуратурата отправиха искане занапред Габриела Славова да предоставя доказателства, когато излиза

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

България Преди 4 часа

Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на присъствените учебни занятия

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

България Преди 6 часа

Пеевски: За България е много важно да бъде част от тази инициатива

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

България Преди 6 часа

Дружеството не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки

ЕК: Искът на ЕП срещу сделката с Меркосур е неоснователен

ЕК: Искът на ЕП срещу сделката с Меркосур е неоснователен

Свят Преди 7 часа

Разглеждането на съдебния иск ще отложи предварителното прилагане на споразумението

а

Почина Рифаат ал-Асад, "касапинът от Хама“ на 88 години

Свят Преди 8 часа

Братът на покойния сирийски президент Хафез ал-Асад е починал в Обединените арабски емирства

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

България Преди 8 часа

Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

България Преди 8 часа

Задържаният е председател на състав на ТЕЛК

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Свят Преди 8 часа

По случая са идентифицирани общо девет заподозрени

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Свят Преди 9 часа

Париж вече е изпратил малък военен контингент на арктическия остров

КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

България Преди 9 часа

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад

.

Исторически пробив в Черно море: Държавата влиза в битката за собствен газ в блок „Хан Аспарух“

България Преди 9 часа

Българският енергиен холдинг (БЕХ) става официален партньор в проучванията, гарантирайки енергийна независимост и милиардни приходи за хазната

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Свят Преди 9 часа

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Свят Преди 9 часа

Жената е е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември

Вдигат с 5% заплатите на държавните служители

Вдигат с 5% заплатите на държавните служители

България Преди 9 часа

Това съобщиха от правителствената пресслужба

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Свят Преди 9 часа

Министърът на финансите на САЩ отхвърли опасенията, че Европа може да използва пазара на облигации, за да оказва натиск върху Вашингтон заради Гренландия

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Тейлър Суифт пише история: най-младата жена в Залата на славата на авторите на песни

Edna.bg

Стил и свобода – стъклен парапет краси стъпалата в дома

Edna.bg

Пестелив Байерн записа нова победа в Шампионската лига

Gong.bg

Солиден Ливърпул надви категорично Марсилия и гледа смело към топ 8 в ШЛ

Gong.bg

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Nova.bg

България е на първо място в ЕС по плодовитост

Nova.bg