Иран обяви, че бил убил по-малко от 1000 протестиращи

О фициални ирански държавни медии съобщиха, че 3 117 души са били убити по време на протестите, които избухнаха в края на декември, предаде АФП.

В изявление на Иранската фондация за ветерани и мъченици, цитирано от държавната телевизия, се посочва, че 2 427 души от тях, включително членове на силите за сигурност, според исляма се считат за „мъченици“, като те са определени като „невинни“ жертви.

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Междувременно базираната в САЩ Новинарска агенция на активистите за човешки права е потвърдила смъртта на 4 519 души, свързана с безредиците, включително 4 251 протестиращи и 197 служители по сигурността, както и десетки случайни жертви. Освен това неправителствената организация проучва смъртта на още 9049 души. Висш ирански служител пък заяви пред „Ройтерс“, че потвърденият брой на жертвите до неделя е над 5000, включително 500 служители на силите за сигурност.

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Религиозният режим в Иран осъди вълната от протести като „терористичен“ инцидент, характеризиращ се с насилствени „безредици“, подхранвани от САЩ.

Базираната в Норвегия неправителствена организация Човешки права в Иран обяви, че е потвърдила смъртта на 3 428 протестиращи, убити от силите за сигурност, но предупреждава, че това може да са само малка част от случаите, като добавя, че според някои оценки „между 5 000 и 20 000 протестиращи може да са били убити“.