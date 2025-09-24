Свят

Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара

Изчисления на Snopes показаха, че за една нощ пазарната капитализация на Disney е намаляла с 1,4 милиарда долара

24 септември 2025, 10:23
Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара
С лед решението на ABC да спре шоуто на късния вечерен водещ Джими Кимъл „Jimmy Kimmel Live!“ на 17 септември 2025 г., в интернет се появиха публикации, според които компанията майка Disney е загубила близо 4 милиарда долара от оценката си за една нощ.

Изчисления на Snopes показаха, че за една нощ пазарната капитализация на Disney е намаляла с 1,4 милиарда долара.

В края на седмицата обаче загубата вече възлизала на 4,2 милиарда долара. На следващата седмица, на 22 септември, оценката на Disney беше намаляла с 6,4 милиарда долара. Макар че този спад беше свързан с негативната реакция срещу компанията заради решението ѝ да спре шоуто на Кимъл, финансовите анализатори като цяло останаха оптимистично настроени за акциите.

В края на септември 2025 г., след като мрежата ABC, собственост на Disney, обяви, че спира шоуто на Джими Кимъл, започнаха да се разпространяват слухове, че пазарната капитализация на The Walt Disney Co. (цената на акциите, умножена по броя на всички издадени акции) е намаляла с близо 4 милиарда долара.

Например публикация в Reddit твърдеше, че Disney е загубила 3,87 милиарда долара „за една нощ“. Постът беше получил 58 000 гласа „за“ и 3300 коментара към момента на писането. Същото твърдение се появи и на други места в Reddit, както и в Instagram.

ABC обяви решението си относно шоуто на Кимъл на 17 септември 2025 г., след края на търговията на Нюйоркската фондова борса.

Първите съобщения излязоха в 18:45 ч. в Ню Йорк, около 30 минути след прессъобщение на Nexstar Media Group, според което нейните станции, свързани с ABC, ще „спрат излъчването“ на шоуто още същата вечер. Причината бяха коментари на Кимъл, сметнати за противоречиви, относно смъртта на съоснователя и главен изпълнителен директор на Turning Point USA Чарли Кърк. (На 22 септември ABC съобщи, че възстановява излъчването на шоуто на следващия ден, информира PBS.)

В деня на обявлението акциите на Disney затвориха на цена 116,10 долара, след като бяха достигнали максимум от 116,66 долара. На следващата сутрин откриха на 115,33 долара, което представлява спад от 0,66%.

Към 6 август 2025 г., когато Disney отчете резултати за третото си фискално тримесечие, компанията имаше 1,799 милиарда издадени акции. Умножаването на този брой по цената на акция дава пазарната капитализация на компанията. Например на закриване на 17 септември капитализацията беше приблизително 208,9 милиарда долара. На следващата сутрин при откриването тя вече беше 207,5 милиарда долара. Така за една нощ компанията загуби 1,4 милиарда долара, а не 3,87 милиарда, както твърдяха някои публикации в социалните мрежи.

До края на седмицата, на 19 септември, при цена на акциите от 113,76 долара, пазарната капитализация на Disney беше спаднала с 4,2 милиарда долара,

или 2,5%, до 204,7 милиарда долара. На 22 септември акциите затвориха на 112,56 долара, като капитализацията достигна 202,5 милиарда долара – спад от 6,4 милиарда долара, или 3,0%, спрямо началото на търговията на 18 септември.

Някои финансови издания съобщиха, че този спад е свързан с опасенията на инвеститори, които продавали акциите си, след като клиенти, разгневени от решението за спирането на шоуто на Кимъл, започнали да прекратяват абонаментите си за стрийминг платформите на Disney. Освен това знаменитости, сред които и актьорът Марк Руфало, публично предупредиха, че реакцията може да стане още по-тежка, ако ABC напълно отмени шоуто на Кимъл. Руфало сподели публикация, в която се твърдеше, че акциите са паднали със 7%, но Snopes не намери доказателства за такъв спад в периода между 17 септември 2025 г. и момента на изготвяне на материала.

Макар че цената на акциите на Disney следваше низходяща тенденция след новината за спирането на шоуто на Кимъл, финансовите анализатори като цяло останаха оптимистично настроени за компанията, показват данни, събрани от Yahoo! Finance и CNN.

