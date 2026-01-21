Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

Б ела Хадид разпознава модната катастрофа, когато я види.

Супермоделът, на 29 години, разкритикува "Dolce & Gabbana" в Instagram тази седмица, след като италианската модна къща представи мъжка колекция с модели, които един коментатор описа като „петдесет нюанса бяло“, предаде Page Six.

Критиката започна в секцията за коментари под видеоклип, публикуван от модния създател Елиас Медини, който се представя като Lyas, критикувайки избора на марката за кастинг за нейното мъжко есенно/зимно шоу по време на Седмицата на модата в Милано - изцяло бели мъже.

„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази компания, това е срамно“, написа Хадид. „Модели / стилисти / кастинг – цялото нещо.“

Bella Hadid drags ‘embarrassing’ Dolce & Gabbana for ‘years of racism, sexism, bigotry’ after controversial show https://t.co/k0byoVtznK pic.twitter.com/gUUrG1P1fR — Page Six (@PageSix) January 20, 2026

Първоначалният ѝ коментар събра над 60 000 харесвания. В последващ коментар тя написа, че марката е „ОТДАВНА зачеркната…. години расизъм, сексизъм, фанатизъм, ксенофобия… как все още сме шокирани?“

Във видеото си Медини отбеляза, че шоуто, озаглавено „Портретът на човека“, изглежда е представило хомогенен състав от модели (бели и с тъмна коса до един), което е поразителен контраст с рекламния слоган на колекцията, възхваляващ „единствената идентичност на всеки мъж“. Медини уточни в клипа: „Нито един азиатец, нито един тъмнокож модел, мисля, че нито един арабин или рус мъж.“

‘The Portrait of Man’… the theme for Dolce & Gabbana’s show yesterday. I think they mean the portrait of a certain type of man… this casting is ridiculous. pic.twitter.com/lSdI8D2Leq — Twinscott (@twinscotts) January 18, 2026

Други модни експерти повториха мнението на Хадид. Стилистката и редакторка Габриела Карефа-Джонсън коментира: „Това се случва, когато властимащите продължават да извиняват марка, която е постоянно расистка, хомофобска, ксенофобска, за да продължат да приемат парите от рекламодателите си.“

„Микроагресиите се превръщат в макроагресии, а грешките – в начин на действие“, продължи Карефа-Джонсън. „Няма достатъчно пари, за да се съюзят с тази марка – тяхната програма дори вече не е скрита.“

Създателят на съдържание Тефи Песоа просто коментира „ОТВРАТИТЕЛНО“, докато рапърът Скепта, настоящо лице на Louis Vuitton, написа „Зззз“.

Bella Hadid and Gabriella Karefa-Johnson calling out the bleak casting choices at D&G. https://t.co/SmB2wR1vzs pic.twitter.com/kQPgUzmAjr — andrianaシ (@BOTTEGAHOENETA) January 18, 2026

Представители на марката не върнаха незабавно искането на Page Six Style за коментар.

Тази последна буря добавя още една глава към изпълнената с проблеми история на "Dolce & Gabbana". През 2018 г. марката беше принудена да отмени голямо шоу в Шанхай, след като се твърди, че съоснователят Стефано Габана е изпратил лични съобщения, наричайки китайците „невежа, мръсна, миризлива мафия“.

Това последва противоречива рекламна кампания, показваща китайски модел, който се мъчи да яде италианска храна с клечки.

През 2015 г. дизайнерите също бяха изправени пред критики, когато критикуваха ин витро оплождането, сурогатното майчинство и осиновяването от еднополови двойки в интервю за италианско списание, наричайки децата, заченати чрез ин витро, „деца на химията“ и „синтетични деца“.

Те също така са нападали лично знаменитости, включително като са наричали Селена Гомес „грозна“, определяли сватбената рокля на Киара Ферани като „евтина“ и са наричали семейство Кардашиян „най-евтините хора в света“.

Въпреки противоречията, "Dolce & Gabbana" остава основен избор за много звезди, включително няколко близки приятели на Хадид. Ким Кардашиян поддържа особено близки отношения с марката, като стартира колекция "Skims x Dolce & Gabbana" през 2024 г., която срина уебсайта поради търсенето.

Дизайнерите похвалиха своето „дългогодишно приятелство“ с Кардашиян в прессъобщение по това време, цитирайки техните общи ценности.