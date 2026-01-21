Любопитно

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази компания, това е срамно“, написа Хадид

21 януари 2026, 13:18
Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"
Източник: Getty Images

Б ела Хадид разпознава модната катастрофа, когато я види.

Супермоделът, на 29 години, разкритикува "Dolce & Gabbana" в Instagram тази седмица, след като италианската модна къща представи мъжка колекция с модели, които един коментатор описа като „петдесет нюанса бяло“, предаде Page Six

Критиката започна в секцията за коментари под видеоклип, публикуван от модния създател Елиас Медини, който се представя като Lyas, критикувайки избора на марката за кастинг за нейното мъжко есенно/зимно шоу по време на Седмицата на модата в Милано - изцяло бели мъже. 

„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази компания, това е срамно“, написа Хадид. „Модели / стилисти / кастинг – цялото нещо.“

Първоначалният ѝ коментар събра над 60 000 харесвания. В последващ коментар тя написа, че марката е „ОТДАВНА зачеркната…. години расизъм, сексизъм, фанатизъм, ксенофобия… как все още сме шокирани?“

Във видеото си Медини отбеляза, че шоуто, озаглавено „Портретът на човека“, изглежда е представило хомогенен състав от модели (бели и с тъмна коса до един), което е поразителен контраст с рекламния слоган на колекцията, възхваляващ „единствената идентичност на всеки мъж“. Медини уточни в клипа: „Нито един азиатец, нито един тъмнокож модел, мисля, че нито един арабин или рус мъж.“

Други модни експерти повториха мнението на Хадид. Стилистката и редакторка Габриела Карефа-Джонсън коментира: „Това се случва, когато властимащите продължават да извиняват марка, която е постоянно расистка, хомофобска, ксенофобска, за да продължат да приемат парите от рекламодателите си.“

„Микроагресиите се превръщат в макроагресии, а грешките – в начин на действие“, продължи Карефа-Джонсън. „Няма достатъчно пари, за да се съюзят с тази марка – тяхната програма дори вече не е скрита.“

Създателят на съдържание Тефи Песоа просто коментира „ОТВРАТИТЕЛНО“, докато рапърът Скепта, настоящо лице на Louis Vuitton, написа „Зззз“.

Представители на марката не върнаха незабавно искането на Page Six Style за коментар.

Тази последна буря добавя още една глава към изпълнената с проблеми история на "Dolce & Gabbana". През 2018 г. марката беше принудена да отмени голямо шоу в Шанхай, след като се твърди, че съоснователят Стефано Габана е изпратил лични съобщения, наричайки китайците „невежа, мръсна, миризлива мафия“.

Това последва противоречива рекламна кампания, показваща китайски модел, който се мъчи да яде италианска храна с клечки.

През 2015 г. дизайнерите също бяха изправени пред критики, когато критикуваха ин витро оплождането, сурогатното майчинство и осиновяването от еднополови двойки в интервю за италианско списание, наричайки децата, заченати чрез ин витро, „деца на химията“ и „синтетични деца“.

Те също така са нападали лично знаменитости, включително като са наричали Селена Гомес „грозна“, определяли сватбената рокля на Киара Ферани като „евтина“ и са наричали семейство Кардашиян „най-евтините хора в света“.

Въпреки противоречията, "Dolce & Gabbana" остава основен избор за много звезди, включително няколко близки приятели на Хадид. Ким Кардашиян поддържа особено близки отношения с марката, като стартира колекция "Skims x Dolce & Gabbana" през 2024 г., която срина уебсайта поради търсенето.

Дизайнерите похвалиха своето „дългогодишно приятелство“ с Кардашиян в прессъобщение по това време, цитирайки техните общи ценности.

Източник: Page Six    
Бела Хадид Dolce Gabbana Расизъм Модна индустрия Моден скандал Липса на разнообразие Седмица на модата в Милано Кастинг Критика на бранд Ксенофобия
