Дете стана жертва на руска атака с дрон в Украйна

Р уски атаки с дронове са убили 12-годишно момиче в централна част на Украйна и са ранили трима души през нощта, съобщиха украински служители, цитирани от Ройтерс.

Единият дрон се е врязал в жилищна сграда в Самаровски район в Днепропетровска област, съобщиха от украинската служба за спешна помощ. Жителите извадили момичето от развалините, но то е починало на път за болницата, съобщиха от службата и публикуваха снимки на спасители, работещи на мястото на удара.

От началото на инвазията в Украйна Москва отрича да напада цивилни украинци.

‼️The Samarsky district - Dnipropetrovsk region, during the night, russia killed another child with their russian/iranian drones. Two children was pulled out from the rubble of the residential building. A girl born in 2012 died, the other is in critical condition in the hospital. pic.twitter.com/HnpnEwuaNq