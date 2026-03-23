МВнР осъди атаките срещу комплекса „Рас Лафан“ в Катар

23 март 2026, 11:09
М инистерството на външните работи (МВнР) категорично осъжда ракетните атаки срещу индустриалния комплекс за втечнен газ „Рас Лафан“ в Катар, които причиниха значителни щети на съоръжението. Това посочват от външното министерство в позиция на сайта си.

Препотвърждаваме своята позиция, че атаките срещу критична цивилна инфраструктура са недопустими, представляват сериозно нарушение на международното право, включително на Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН, и създават сериозни рискове за околната среда, както и за регионалната и глобалната сигурност, се посочва още в позицията.

От министерството изразяват своята солидарност с Катар и с останалите държави членки на Съвета за сътрудничество в Залива, които са ключови партньори на България и на Европейския съюз и подчертават, че тяхната сигурност е от стратегическо значение за глобалната енергийна, икономическа и продоволствена стабилност.

Отново призоваваме за незабавно прекратяване на атаките, всички страни да проявят сдържаност, да се предотврати по-нататъшна ескалация и да се върнем към принципите на международния ред, основан на правила, посочват от МВнР.

България остава ангажирана да работи със своите международни партньори за гарантиране на защитата на критичната инфраструктура и стабилността в региона, пише още в позицията.

Припомняме, че миналата седмица че иранска ракета удари газопреработвателно съоръжение в Рас Лафан, Катар, на което вече бяха нанесени щети.

Източник: БТА, Петра Куртева    
