Дефектен разтвор или лекарска грешка: Медици повредиха яйцеклетки на стотици жени

Б олница се извини на повече от 100 жени, след като яйцеклетките и ембрионите им вероятно са били повредени по време на замразяване.

Болница Guy's Hospital в Лондон се е свързала със 136-те жени, след като е установила, че нейната клиника, управлявана от Националната здравна служба (NHS), може би по невнимание е използвала някои бутилки с дефектен разтвор за замразяване на яйцеклетки и ембриони през септември и октомври 2022 г.

От клиниката твърдят, че по това време не са знаели, че течността е дефектна. Говорител на фондацията Guy's and St Thomas заяви, че производственият проблем може да повлияе неблагоприятно на шанса замразена яйцеклетка или ембрион да оцелее по време на размразяването.

"Бяхме уведомени за производствен проблем с някои бутилки с разтвор, който може да е бил използван за замразяване на яйцеклетки и ембриони в нашето звено за асистирано зачеване през септември и октомври 2022 г.", посочват от фондацията.

Те добавят, че болницата вече се е свързала с всички засегнати и се е извинила за всяко притеснение, което грешката може да е причинила.

