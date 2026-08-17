Децата на Тръмп и Къшнър могат да бъдат свидетели по делото срещу BBC

BBC иска да призове Доналд Тръмп-младши, Иванка Тръмп и Джаред Къшнър като свидетели по иска за 10 млрд. долара, заведен от президента Доналд Тръмп заради спорния монтаж на речта му от 6 януари 2021 г.

Медията твърди, че тримата разполагат с важна информация за действията на Тръмп преди и по време на щурма на Капитолия - децата му са присъствали на разговор с Майк Пенс, Тръмп-младши е разговарял с Марк Медоус, а Къшнър е подготвил проект на изявление срещу насилието.

Призовките все още не са връчени, тъй като охраната на Secret Service не ги приема от името на тримата. BBC вече се извини за монтажа и заяви, че няма да го излъчва отново, но отрича да е извършила клевета; евентуалният процес е насрочен за февруари 2027 г.

BBC’s latest legal move raises serious questions. After admitting its editing of Trump’s January 6 speech was an “error of judgment,” the broadcaster now seeks depositions from Trump’s family in a $10 billion defamation case.👇https://t.co/aeEkdXQ7n0 — Dr. Huma (@Huma_512) August 16, 2026

Обрат в съда: Семейството и най-близките на Тръмп може да получат призовки

BBC се опитва да призове като свидетели Доналд Тръмп-младши, Иванка Тръмп и Джаред Къшнър в опит да се защити по иска за $10 млрд., заведен от президента на САЩ Доналд Тръмп, пише Sky News .

Тръмп заведе делото през декември 2025 г. заради монтаж на негова реч от 6 януари 2021 г. Той обвинява BBC, че умишлено и злонамерено е манипулирала думите му, за да създаде впечатление, че е призовал поддръжниците си да предприемат насилствени действия преди щурма на Капитолия.

BBC отрича да е извършила клевета.

Делото за $10 милиарда: BBC поиска съдът да призове децата на Тръмп като свидетели

В съдебна документация адвокатите на британската медия твърдят, че тримата близки до Тръмп могат да разполагат с лични сведения и документи, имащи отношение към делото. Според подадените документи:

Доналд Тръмп-младши и Иванка Тръмп са присъствали при разговор между Тръмп и тогавашния вицепрезидент Майк Пенс преди речта му. Тръмп-младши е разговарял с тогавашния началник на кабинета Марк Медоус и го е призовал да осъди случващото се в Капитолия. Джаред Къшнър е подготвил проект на изявление, в което Тръмп да осъди насилието.

Засега обаче тримата не са получили официално призовките. Според съобщенията причината е, че са под охраната на Secret Service, чиито служители не приемат съдебни призовки от тяхно име.

Адвокатите на Тръмп обвиняват BBC в злоупотреба с процедурата за разпит на свидетели. От медията, от своя страна, твърдят, че сведенията на членовете на семейството могат да бъдат важни за защитата ѝ.

Скандалът около документалното предаване Panorama вече доведе до оставките на генералния директор на BBC Тим Дейви и ръководителката на новините Дебора Търнъс през ноември 2025 г. BBC официално се извини на Тръмп за начина, по който е монтиран видеоклипът, и заяви, че той няма да бъде излъчван отново в този вид. Медията обаче подчерта, че не приема наличието на правно основание за иска за клевета.

По делото е насрочен процес за февруари 2027 г., ако искът стигне до съдебен процес.