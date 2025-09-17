Свят

Джорджеску се сравни с Тръмп, протести и дело в Румъния

Някои от демонстрантите днес проявиха агресия и се опитаха да пробият кордона от жандармеристи

17 септември 2025, 17:09
Джорджеску се сравни с Тръмп, протести и дело в Румъния
О коло 200 поддръжници на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску се събраха пред централата на Полицейския инспекторат на окръг Илфов, където той се яви за съдебен контрол, предава „Диджи 24“.

„Свобода“ и „Джорджеску президент“ скандираше тълпата.

Румънският конституционен съд отхвърли искането на Джордже Симион за касиране на вота

Мобилизацията беше обявена и насърчена ден по-рано от лидера на крайнодясната националистическа партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симион. Той призова поддръжниците на „суверенитета“ да дойдат и да подкрепят публично Джорджеску.

Някои от демонстрантите днес проявиха агресия и се опитаха да пробият кордона от жандармеристи, но представителите на органите на реда се намесиха и наложиха глоби на нарушителите.

На излизане от сградата самият Калин Джорджеску направи изявление във връзка с делото, по което е обвинен в съучастие в опит за преврат.

Абсурдът в Румъния е пълен, съд обяви за законни анулираните избори

„Делото само по себе си е копие на делото от 2016 г. срещу президента Тръмп, със същите обвинения, само че актьорите са се променили. И както истината беше доказана в делото на Тръмп, така ще бъде доказана и тук. Една страна оцелява благодарение на смелите и избледнява благодарение на страхливците, които се продават като Юда“, коментира той.  

Калин Джорджеску определи убития консервативен активист Чарли Кърк като „герой на целия свят“ и „мъченик, екзекутиран в резултат на „действията на глобалистко-соросистката олигархия“.

„Засега в Румъния глобалистко-соросистката олигархия прибягва до правосъдие, което инструментализира като куршум, с цел моето отстраняване. Защо се желае моето отстраняване? Първо, защото искам щастието, просперитета и достойнството на моя народ и те знаят, че искам и мога да го направя. Второ, защото искам Румъния да стане това, което заслужава, а именно въртящата се платформа на Европа, центърът на решенията, а не периферията на слугите. Трето, защото искам да измъкна Румъния от икономическата мизерия, в която беше докарана от тази глобалистко-соросистка олигархия заедно с техните слуги в Букурещ. Номер четири, защото искам морална реформа на румънската нация и искам двете Румънии, вътре в границата и извън нея, да станат едно цяло“, каза бившият кандидат за президент на страната.

Тик Ток призна за мащабна кампания в полза на Джорджеску

Във вторник Главната прокуратура повдигна обвинения срещу Калин Джорджеску за съучастие в опит за извършване на действия против конституционния ред. По същото дело обвинения бяха повдигнати на общо 22 души, включително Хорациу Потра – бивш член на френския Чуждестранен легион.

Източник: БТА, Мартина Ганчева    
