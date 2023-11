"Ад на Земята": Ужасът на децата в Газа и Израел

К огато на седми октомври "Хамас" нападна израелските селища близо до границата с Газа и започна да избива хора, никой не беше пощаден - деца също бяха избивани или отвлечени. Терорист, задържан след атаката, разказва впоследствие пред израелските власти за ужасяващите събития в една от къщите: "Чухме от едно от убежищата плач на деца. И започнахме да стреляме нататък дотогава, докато не стане тихо", предаде Deutsche Welle .

По данни на израелските медии "Хамас", която е определена за терористична организация от САЩ, ЕС и други държави, държи за заложници 38 деца и младежи, включително бебе на девет месеца. Израелското социално министерство информира, че 21 деца са останали сираци след нападението на терористите.

ООН предупреди: В Газа се създават перфектни условия за трагедия от болести

Децата плащат най-високата цена

Децата в Южен Израел са особено тежко засегнати. Сапир Фишер-Тургеман от Ашкелон, която има две деца, споделя пред ДВ: "Виждаме, че от началото на войната насам децата ни са станали по-агресивни и по-нетърпеливи“. Въпреки че родителите полагат големи усилия да държат децата си встрани от новините за сраженията.

Други родители от Израел казват, че от страх децата им вече не искат да спят в леглата си. Осемгодишно момиченце, оцеляло от зверствата, спяло само под кревата. "За тях е трудно да стоят през цялото време вкъщи. Но ние нямаме избор, тъй като почти няма места по улиците или по детските площадки в Ашкелон, в които да сме на сигурно място от ракетите", обяснява Фишер-Тургеман.

Историята на 12-годишната Лиел Хецрони разтърси цял Израел. Макар смъртта ѝ да не бе потвърдена официално, семейството ѝ реши да организира траурна церемония, на която вместо трупа на детето бяха погребани нейни лични вещи, някои дрехи и любимата ѝ играчка. "Там, където беше тя, не оцеля никой. Ние не сме религиозно семейство и официалното погребение не ни е толкова важно", каза неин роднина пред израелските медии. 40 дни след нападението момичето все още не е идентифицирано.

Гутериш: Конфликтът в Газа е безпрецедентен в сравнение с останалите от 2017 г. насам

"Нашият живот се превърна в ад"

Хинд Виша, нейният съпруг и трите им деца едва преди няколко дни са напуснали северната част на Газа и са потърсили убежище в южната част на ивицата. Дъщеря им Салма е на 11 години, момчетата Мохамед и Меджид са на девет и четири. "Нашият живот се превърна в ад във всяко отношение. Децата ми постоянно крещят. Аз плача с тях, а понякога и крещя заедно с тях", разказва по телефона майката пред ДВ. "Изпитвахме смъртен страх", припомня си тя и обяснява, че в последната седмица, която прекарали в жилището си в град Газа, им се наложило да разпределят на порции малкото количество вода и храна, които им били останали.

"Децата ни преживяха цял месец на ужас и страх. И винаги ще помнят това. Благодарна съм на бог, че още сме живи и децата ми са на сигурно място, но се надяваме някой да ни спаси от ужасния ад и накрая да можем да се върнем в дома си".

ООН: "Ужасните събития" от последните дни са непонятни

"Газа се превръща в гробище за децата"

Не само Хинд Виша се чувства така - десетки хиляди палестински родители в Газа са в същото положение. По данни на ръководеното от "Хамас" здравно министерство в Газа са били убити над 4600 деца, 9000 са ранени. За много от децата и младежите в Газа това е вече петата война, която им се налага да преживеят. Но толкова страшно не е било никога.

Населението в Газа е младо: почти половината - 47,3 процента - от неговите 2,2 милиона жители са под 18 години, гласят сведенията на палестинската статистическа служба. Според Уницеф до момента около 1,5 милиона души са били прогонени от домовете си заради войната, сред тях и най-малко 700 000 деца. "Газа се превръща в гробище за децата. Всеки ден биват избити или ранени стотици момичета и момчета, както съобщават медиите", каза миналата седмица генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

We know it is still possible to make the 1.5° limit a reality.



It requires tearing out the poisoned root of the climate crisis: fossil fuels.



And it demands a just, equitable renewables transition. pic.twitter.com/TQGNXcFdnW