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Дания: Русия саборира компании, доставящи оръжия за Украйна

Русия сега "се опитва да порази цели, които имат пряко въздействие върху фронтовата линия“

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 21:27
Дания: Русия саборира компании, доставящи оръжия за Украйна
Източник: iStock

Д атската служба за национална сигурност и разузнаване (PET) обяви, че Русия е започнала саботажни операции срещу датски компании, доставящи за Украйна. Това съобщи водещият анализатор на PET Джозефин Кристенсен по време на реч на конференция по въпросите на вътрешната сигурност в Копенхаген, предава "Ройтерс". 

Кристенсен заяви, че промяната бележи значителна ескалация в хибридната военна кампания на Москва, съобщава "Фокус".

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"През пролетта видяхме много планиране, но много малко реални действия; в началото на лятото видяхме, че те започнаха да прилагат много повече“, поясни тя.

Според нея Русия е заключила, че предишните ѝ атаки "не са имали възпиращ ефект върху западните държави по отношение на подкрепата за Украйна“.

Тя отбеляза още, че Русия сега "се опитва да порази цели, които имат пряко въздействие върху фронтовата линия“.

"Това означава производство на оръжия“, каза Кристенсен.

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В началото на октомври Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна предупреди за подготвяните руски диверсионни операции на тяхна територия.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Русия Дания Украйна
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