CNN: Западът си затваря очите, докато Вучич дестабилизира Балканите

С лед нахлуването на Русия в Украйна, Съединените щати и Европейският съюз ускориха действията си към Сърбия. Вместо да жонглират с противоречивите искания на плуралистичните и раздробени балкански държави обаче, западните столици съсредоточиха по-голямата част от усилията си върху една-единствена цел.

Вучич: Няма да подпиша нито един закон, който позволява това

Политиките им имаха всъщност две цели, пише CNN. Първо, Сърбия да се присъедини към Запада и да се отдалечи от Русия. Второ, да позволят на съответните администрации да се съсредоточат по-пълноценно върху подкрепата за Украйна.

