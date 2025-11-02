Израел заплаши с още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

И зраелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че Израел може да предприеме още по-интензивни атаки срещу ливанското шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан, предаде Франс прес.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи рано тази сутрин, че вчера четирима души са били убити при израелски удар.

"Ангажиментът на ливанското правителство за разоръжаването на "Хизбула" и за изгонването на шиитското движение от Южен Ливан "трябва да бъде изцяло изпълнен", се казва в изявление на Израел Кац.

"Строгото прилагане на мерки ще продължи и ще бъде засилено. Няма да толерираме никакви заплахи срещу жителите на Северен Израел", заяви израелският министър.

Конфликтът по северната граница на Израел с Ливан има дълбоки исторически корени, но през последните месеци напрежението рязко се засили. Основен фактор за ескалацията е ливанското шиитско движение „Хизбула“, подкрепяно от Иран, което Израел разглежда като пряка заплаха за сигурността на своите северни територии.

След началото на войната в Газа през октомври 2023 г., бойци на „Хизбула“ започнаха почти ежедневни атаки по северен Израел, а израелската армия отговори с артилерийски и въздушни удари по позиции на групировката в Южен Ливан. През есента на 2025 г. напрежението достигна нов връх – Израел започна да засилва военното си присъствие по границата и да подготвя евакуация на цивилни от северните селища, изложени на риск от обстрел.

Израелските военни съобщиха, че техни сили са поразили стотици цели на „Хизбула“ в Южeн Ливан, включително инфраструктура, командни центрове и складове за оръжие. Удари бяха нанесени и по позиции в долината Бекаа, а израелската авиация атакува няколко обекта в южните предградия на Бейрут, които традиционно се смятат за бастион на „Хизбула“.

През юли и август 2025 г. Израел заяви, че е ликвидирал високопоставени командири на движението, сред които Фуад Шукр и Уисам ат Тауил – потвърдени от самата „Хизбула“ като убити. В края на септември бяха разпространени и непотвърдени информации за смъртта на лидера на организацията Хасан Насрала и неговия дългогодишен заместник Хашем Сафиедин. Израелските власти твърдят, че двамата са загинали при целенасочени удари, но ливанската страна не е потвърдила официално тези сведения.

Премиерът Бенямин Нетаняху и началникът на Генералния щаб Херци Халеви нееднократно подчертаха, че Израел е готов да разшири мащаба на операциите си, ако атаките от Ливан продължат. Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че отговорността на ливанското правителство е да предотврати действията на „Хизбула“ от своя територия и да спази условията на Резолюция 1701 на ООН, която изисква разоръжаването на групировката в южен Ливан.

Ситуацията по северната граница остава изключително напрегната, като Израел и „Хизбула“ продължават обмена на огън, а рискът от разрастване на конфликта в пълномащабна война остава висок.