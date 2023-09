Мобилизацията в Русия: "Чувствам, че съм сключила сделка със съвестта си"

П рез 2022 година до 800 хиляди души напуснаха Русия, след като тя нахлу в съседна Украйна и обяви у дома частична мобилизация. Сред избягалите руснаци има и такива, които се връщат. Защо? Deutsche Welle разговаря с някои от тях.

През февруари 2022 г. Алина (имената на събеседниците са променени – бел. ред.) почти всеки ден е обсъждала с приятелите си дали да не напусне Русия. "Винаги съм подкрепяла заминаването. На 24 февруари отидох в пекарната за кифла. Всички около мен говореха само за това кой за кое място си купува билети", разказа момичето.

Алина заминала за Грузия почти веднага след като Русия нахлува в съседна Украйна. Нейната приятелка Кира направила същото. След това Кира се премества в Израел.

През пролетта на миналата година друга рускиня - Анна - започнала да чувства, че "не може да го издържи, не може да се справи, не може да го приеме" и заминала за Армения. Програмистът Юрий пък напуснал спешно Русия през есента и отишъл в Казахстан след обявяването на мобилизацията.

Между всички тях има две прилики. Те не подкрепят войната, която Русия води срещу Украйна. Въпреки това обаче всички се завърнали у дома.

„Отидох в бърлогата на вълка, за да спася внука си“

Обратно в Русия от Грузия

Алина, която е на 27 години, е изследователка в областта на социалните науки. В Грузия тя споделяла квартира с четирима свои приятели. "За мен беше трудно, бях в много угнетяваща атмосфера, приемах тежко новините." Жената си спомня как е плакала всеки ден.

Алина не се чувствала у дома си в Грузия, нямала и работа. A възможността да се отиде някъде и да се общува с колеги е важна за нея. Била е доброволка, изпращала е хуманитарна помощ за Украйна, правела е дарения. Продължава да го прави и от Русия.

"Най-много от всичко исках да изчезна. Фактът, че и аз бях носителка на тази колективна вина, ме разяждаше отвътре", казва Алина. Преди година тя се е завърнала в Русия. Признава, че като цяло е постъпила неправилно: "Русия не става по-демократична, води се война, а аз работя тук и плащам данъци в хазната. А това не е много добре, изхождайки от политическите ми възгледи. Чувствам, че съм сключила сделка със съвестта си. Но се оказа, че за мен и психическото ми здраве сега е по-добре".

Алина е получила работно място в руски университет. Макар да знае за многото проблеми, пред които са изправени социалните науки и академичните изследвания в страната, тя нарича своя университет "остров на стабилност и щастие".

Германски доброволец: Зеленски помоли, затова дойдох

"Често ми се иска просто да си затворя очите"

Кира, която също е на 27 години, се занимава със събиране на дарения за различни проекти. Обяснява заминаването си за Грузия през пролетта на 2022 г. така: "Беше невъзможно за мен да бъда в Русия по това време. Дълго време след това просто не разбирах как хората се връщат в тази страна".

От Грузия Кира заминава за Израел, където следва във висше училище. Там тя живеела в общежитие и получавала стипендия. Но това лято намалили парите наполовина, а момичето нямало право да работи в страната. И се явила на конкурс за работа в руска организация. "Искам да се развивам професионално и ми дадоха такава възможност. Реших, че трябва да я приема", казва тя.

"Лекувам емоционални рани, опитвам се да не ходя в големите градове. Имам голяма (вътрешна - бел. ред.) съпротива относно Русия. Често ми се иска просто да си затворя очите. Но Израел също се оказа трудна страна за мен", признава Кира.

Как Русия иска да сложи ръка върху богатствата на Украйна

Армения като "бягство от себе си"

"Армения беше импулсивно решение. Там осъзнах, че не става въпрос за това, което искам да бъда в тази страна, а за бягство от себе си." Така Анна коментира заминаването си от Русия през април 2022 година. Тя е на 31 години и е можела да работи дистанционно. След няколко месеца обаче решила да се завърне от Армения. "Разбрах, че съм готова да изтърпя всичко, което се случва. Не казвам, че това е нормално, а за да съм честна. Да се върна и да призная, че всъщност да, това е и моя отговорност. И ето ме тук".

