Човешки останки във вентилационната система на американски колеж ужасиха студенти

С туденти са ужасени, след като ужасна миризма на гнило в американски колеж се оказва от човешки останки.

Тялото на 36-годишния Джейсън Антъни Томпсън е намерено във вентилационната система на колежа Macomb Community College, потвърждават служители. Властите са били повикани да разследват "неприятна миризма" в сградата на Центъра за сценични изкуства на колежа "Макомб" в централния кампус.

Началникът на полицията в колежа Уилям Ливънс заяви, че "няма причина да се подозира нечиста игра". Продължава разследването за установяване на причината за смъртта.

"На този етап е важно да се помни, че това е продължаващо разследване, чиято цел е да се разберат обстоятелствата. Не разкриваме самоличността на лицето, докато не успеем да уведомим по подходящ начин семейството. Изказваме най-дълбоки съболезнования на семейството му", каза началникът Ливънс.

Все още не е ясно как Джейсън, който не е бил свързан с колежа в Мичиган, е попаднал във вентилационната система на колежа. Бащата на две деца е видян за последен път от семейството си на 25 октомври, а на 1 ноември е обявен за изчезнал от полицейското управление в Стърлинг Хайтс.

Rotting human body found in air vent at college after complaints of foul smellhttps://t.co/5gFIksySaE pic.twitter.com/ivuI4fkL0U