Смъртоносен коктейл: Жена уби своя приятелка с водка и капки за очи

Ж ена от Уисконсин е призната за виновна, че е убила приятелката си с отровен коктейл и е откраднала от нея повече от 100 000 долара.

Съдебните заседатели от окръг Уокиша осъдиха 39-годишната Джеси Курчевски за умишлено убийство от първа степен и за две престъпления, свързани с кражба. Това съобщава The Milwaukee Journal Sentinel.

Полицията е открила Лин Ернан, жена на около 60 години, мъртва в дома ѝ сред "голямо количество опаковки от лекарства и чиния точно с натрошени медикаменти в нея", предаде People.

A jury rejected Jessy Kurczewski's claim that her friend committed suicide. https://t.co/UCneIiK76l

На 3 октомври 2018 г. полицията за пръв път е извършила проверка на здравословното състояние на дамата, след като са получили обаждане от Курчевски. 39-годишната жена казала, че приятелката ѝ е "в безсъзнание и не диша".

Първоначално полицията е заподозряла, че Ернан е починала от свръхдоза, но три месеца по-късно съдебният лекар на окръг Уоукеша е установил, че тя е починала от фатална доза тетризолин - основната съставка в повечето капки за очи.

Курчевски, която е арестувана през лятото на 2019 г., многократно е променяла показанията си, посочват органите на реда.

Джеси Курчевски е твърдяла, че приятелката ѝ имала проблеми с медикаменти, съдържащи тетризолин. По думите ѝ Ернан купувала капки в големи количества, а навсякъде в жилището имало бутилки и кутии от лекарството, пише People.

Курчевски е казала на полицията, че е видяла Ернан да си прави коктейл от капки за очи и водка, ден преди смъртта си. 39-годишната жена заявила, че приятелката ѝ се е "опитвала да се самоубие" с коктейла.

В хода на разследването Курчевски е променила показанията си. Тя разказала на разследващите органи, че била принудена да предостави на притеклата си смъртоносната комбинация от водка и капки за очи.

Продължаващото разследване на финансите на Курчевски разкрива също, че тя е прехвърлила повече от 100 000 долара от спестяванията на Ернан в собствената си сметка и че разходите ѝ са се увеличили, когато се е сближила с по-възрастната жена. Това се посочва в изявление на полицията от окръг Уоукеша.

Wisconsin Woman Found Guilty of Murdering Friend by Spiking Her Water Bottle with Eye Drops https://t.co/uvcKw6LRFM