Истинска фенка на престъпления: Корейка уби непознат "от любопитство"

Ю жнокорейски съд даде доживотна присъда на истинска почитателка на криминални истории, която разказала на полицията, че е убила непознат "от любопитство".

23-годишната Джунг Ю Джунг е била обсебена от криминални предавания и романи и е изкарала високи резултати на тестовете за психопати, съобщава полицията.

Увлечена от идеята да "изпробва убийство", тя използвала приложение, за да се запознае с учителка по английски език, и я намушкала с нож в дома ѝ през май.

Бруталното убийство шокира Южна Корея. Прокурорите са поискали смъртно наказание, което обикновено се налага за най-тежките престъпления.

Те заявиха пред съда, че Джунг, безработна самотница, която живеела с дядо си, е търсила жертви в продължение на месеци, като е използвала онлайн приложение за преподаване, за да си намери мишена. Тя се свързала с повече от 50 души и предпочитала жени, като ги питала дали провеждат уроците си у дома.

През май, представяйки се за майка на гимназист, който имал нужда от уроци по английски език, тя се свързала с 26-годишната жертва, която живеела в югоизточния град Пусан. Самоличността ѝ не е разкрита от полицията.

A South Korean court has given a life sentence to a true crime fan who told police she murdered a stranger "out of curiosity".



Jung Yoo-jung, 23, had been obsessed with crime shows and novels and scored highly on psychopath tests, police said.



Fixated with the idea of "trying… pic.twitter.com/2aZ5NWyYKJ